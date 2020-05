O 5G mówi się coraz więcej. Lada dzień pierwsi użytkownicy w Polsce będą mogli przekonać się, czy opisywane zalety tej technologii są odczuwalne w praktyce.

Plus liderem technologii 5G w Polsce

Jak zazwyczaj bywa przy starcie nowej technologii, trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Mianem lidera technologii 5G w Polsce może określać się teraz Plus, bo to właśnie zielony operator uruchamia pierwszą komercyjną sieć 5G. Nie będziemy na to długo czekać, sieć zacznie działać już w najbliższy poniedziałek 11 maja, na częstotliwości 2,6 GHz TDD.

„W pierwszym etapie budowy sieci 5G zastosowaliśmy częstotliwość 2,6 GHz TDD o szerokości pasma 50 MHz. Pozwala to przesyłać na danej częstotliwości więcej danych przy większych szybkościach i objąć zasięgiem większy obszar szybkim transferem danych. Dzięki temu, więcej naszych Klientów będzie mogło cieszyć się nową jakością internetu. Częstotliwość 3,4-3,8 GHz będzie miała szersze pasmo 80 MHz i dlatego może osiągnąć wyższe szybkości, ale ma gorsze właściwości propagacyjne. A najważniejsze jest to, że nasze pierwsze 5G w Polsce na 2,6 GHz MHz TDD z szybkością do 600 Mb/s jest dostępne dla naszych klientów tu i teraz.” - Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus

5G w Plus, kto może skorzystać?

Początkowo sieć obejmie 100 nadajników na obszarze 7 polskich miast - Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina oraz Wrocławia. Przełoży się to na około 900 tys. osób w zasięgu.

Już rozpoczęły się jednak prace związane z instalacją ponad 600 kolejnych stacji zlokalizowanych w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Poszerzy to zasięg o ponad 2 mln osób, zakończenie prac planowane jest na początek przyszłego roku. Łatwo zatem policzyć, że łącznie 5G w Plus swoim zasięgiem zasięgiem obejmie wtedy około 3 miliony mieszkańców 7 wymienionych miast i aglomeracji warszawskiej.

Z 5G będą mogli skorzystać wszyscy klienci ofert abonamentowych sieci Plus i Cyfrowego Polsatu. Naturalnie spośród tych, którzy znajdą się w zasięgu.

Jakie korzyści daje 5G?

Jak ładnie reklamuje to Plus, 5G to nowa jakość Internetu. W praktyce należy odczytywać to jako prędkość do 600 Mb/s, lepszą stabilność połączenia, a także mniejsze opóźnienia w transmisji danych. Poza tym sieć 5G cechuje się też większą pojemnością, pozwala przesyłać więcej danych nie tylko szybciej, ale też bez zakłóceń.

„Kiedy ktoś mnie pyta, co to jest 5G, odpowiadam: to nowa jakość internetu i po prostu wolność. 5G to możliwość pełnego i swobodnego korzystania w sposób bezprzewodowy ze wszystkiego, co daje internet w dowolnym miejscu, w jakim się znajdujemy.” - Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategicznych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus

5G. Jesteś za czy przeciw?

Jak podchodzicie do tematu sieci 5G i wkraczania tej technologii do Polski? Jej przeciwnicy wykazują ostatnio sporą aktywność w całej Europie, niestety niektórzy zaczynają używać też siłowych argumentów. W odpowiedzi w sieci nie brakuje szeregu memów. Najmilej widziana jest jak zawsze merytoryczna dyskusja. Do takiej zachęcamy Was w komentarzach.

