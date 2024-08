Lodówka to jeden z tych sprzętów, który zazwyczaj służy nam przez wiele lat, dlatego jej zakup powinien być dokładnie przemyślaną decyzją. Wybierając to urządzenie, warto uwzględnić swoje oczekiwania, potrzeby, a także poznać dostępną na rynku ofertę.

Wolimy lodówkę do zabudowy, a może wolnostojącą? Jaka pojemność nas interesuje i jakie funkcje? Czy chcemy, aby była energooszczędna, a może marzymy o lodówce w nietypowym kolorze? To tylko kilka z kwestii, które nie powinny umknąć naszej uwadze. O czym jeszcze należy wiedzieć, wybierając lodówkę na lata?

Lodówka wolnostojąca czy do zabudowy?

Wybierając lodówkę, warto zastanowić się, ile posiadamy na nią miejsca i czy mamy możliwość wkomponowania jej w istniejącą zabudowę. To ważny krok zarówno dla osób posiadających gotową kuchnię, jak i tych, które dopiero znajdują się na etapie jej projektowania. Uniwersalnym rozwiązaniem wydają się lodówki wolnostojące. Przykładowo firma Samsung posiada je w różnych rozmiarach i typach np. multidoor, side by side, jedno- lub dwudrzwiowych. W jej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Osoby, które dopiero planują aranżację kuchni lub chcą ją całkowicie odmienić, zainteresować mogą modele do zabudowy. Tego typu lodówki bardzo łatwo dopasować do indywidualnych preferencji oraz stylu danego wnętrza. W linii Bespoke znajduje się wiele modeli z wymiennymi panelami zewnętrznymi, które są dostępne w różnych kolorach i wersjach wykończeniowych. Co ważne, większość modułów możemy łączyć w dowolny sposób, tworząc tym samym wyjątkową i niepowtarzalną kuchnię.

"Serce" lodówki – technologie, które ułatwiają codzienne życie

Decydując się na zakup konkretnego modelu lodówki, nie możemy zapominać o jego prawdziwym "sercu", czyli wykorzystanych w urządzeniu technologiach. Wiele z nich ułatwi nasze codzienne funkcjonowanie i wyręczy w licznych zadaniach. Na pewno taką technologią jest No Frost, która występuje we wszystkich lodówkach Samsung. Dzięki niej unikniemy problemów związanych z oblodzeniem i szronieniem produktów wewnątrz urządzenia. Technologia sprawia, że nadmiar wilgoci jest samodzielnie wychwytywany i odprowadzany na zewnątrz, a to zapobiega osadzaniu się lodu wewnątrz. W ten sposób eliminujemy konieczność uciążliwego rozmrażania lodówki, a produkty nie pokrywają się lodem.

Osoby robiące zakupy raz na 1-2 tygodnie, a także te, które posiadają liczną rodzinę, powinny dokładniej przyjrzeć się technologii Space Max™. Jest ona doskonałą alternatywą dla dużych modeli lodówek. Zadowoli więc szukających kompaktowych rozwiązań i tych, których kuchnia ma ograniczone wymiary. Space Max™ w lodówkach Samsung stanowi gwarancję większej pojemności wewnętrznej przy jednoczesnym zachowaniu takich samych wymiarów zewnętrznych. Producent osiągnął to, wykorzystując w swoich lodówkach nowy, wydajny system izolacji, za sprawą którego ścianki urządzenia są cieńsze. W praktyce oznacza to większą nawet o 18 litrów pojemność lodówki i tym samym więcej miejsca na przechowywanie produktów spożywczych.

Szukając lodówki idealnej, warto zwrócić również uwagę na innowacyjne technologie, takie jak Cool Select+ i Twin Cooling Plus™ zastosowane w urządzeniach Samsung. Pierwsza z nich, czyli Cool Select+, to specjalna strefa, w której możemy ustawić jedną z czterech temperatur – od -23 do +2 st. C, dostosowując przestrzeń do przechowywanych w niej produktów. W zależności do naszych potrzeb strefa zamienia się w chłodziarkę lub zamrażarkę, co daje nam nieskończoną liczbę możliwości. Posiadając Cool Select+ w lodówce, nie musimy się obawiać, że zabraknie nam miejsca do schłodzenia napojów przed ważnym spotkaniem czy potraw, które przygotowaliśmy na rodzinny obiad lub grilla. Kolejna ze wspomnianych technologii – Twin Cooling Plus™ – to z kolei rozwiązanie bazujące na dwóch niezależnych obiegach powietrza. Zapewniają one optymalną wilgotność w lodówce i zamrażarce. Przypadną do gustu osobom szczególnie wrażliwym na różnego rodzaju aromaty. Twin Cooling Plus™ nie pozwoli bowiem na przenikanie się zapachów i sprawi, że nasze jedzenie będzie przez dłuższy czas świeże i soczyste.

Lodówka, która pomaga oszczędzać energię

W dobie rosnących cen energii elektrycznej, kupując sprzęt AGD, nie można pomijać kwestii efektywności energetycznej. Powinien to być jeden z ważniejszych aspektów podczas wyboru lodówki. W tej kwestii urządzenia Samsung mają sporo do zaoferowania. Lodówki, które są podłączone do sieci i skonfigurowane z aplikacją SmartThings, dają możliwość uruchomienia trybu AI Energy Mode. Jego włączenie oznacza monitorowanie wzorców zachowań użytkowników urządzenia. AI Energy Mode "przyjrzyj się" np. temu, jak często otwieramy lodówkę, co pozwoli na optymalizację pracy kompresora, a tym samym zmniejszenie zużycia energii nawet o 15 proc. Co więcej, aplikacja SmartThings umożliwi nam bieżące monitorowanie urządzenia i oszczędzanie energii. Aplikacja niezwłocznie powiadomi nas o otwartych drzwiach lodówki oraz innych wykrytych nieprawidłowościach. Obliczy też przewidywane opłaty za prąd i poinformuje, że zbliżamy się do ustalonego limitu wydatków na energię. Zarządzanie kosztami energii elektrycznej stanie się więc jeszcze prostsze.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli lodówek. Różnią się miedzy sobą funkcjami, kształtami, wielkością, ale też ceną. Nie zapominajmy jednak, że lodówka to sprzęt, który posłuży nam latami. Nie żałujmy więc czasu na zapoznanie się z różnymi typami urządzeń. Wiele z nich posiada funkcje, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie, ale też takie, które po prostu zaskakują i umilają korzystanie z lodówki. Niektóre z rozwiązań mogą być na tyle interesujące, że pokusimy się na nieco większą inwestycję w urządzenie na miarę naszych oczekiwań i potrzeb.