Czym Polacy kierują się przy zakupie elektroniki konsumenckiej? W sieci pojawiły się nowe badania, które zdradzają motywacje klientów. Wyniki nie powinny jednak nikogo dziwić.

Wybór dobrego telefonu, laptopa czy telewizora nie jest łatwym zadaniem. Czym kierujemy się przy zakupie nowego sprzętu? Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company sprawdził, jakie czynniki mają wpływ na decyzje zakupowe polskich nabywców na rynku elektroniki konsumenckiej.

Czym kierują się Polacy?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór sprzętu jest oczywiście cena – w ostatnich badaniach wskazało ją aż 70 proc. ankietowanych. Wyniki chyba nikogo nie powinny dziwić, bo to takie preferencje utrzymują się od lat (i niewiele wskazuje, by w najbliższym czasie coś się zmieniło).

Co oprócz ceny? Bardzo ważna jest także specyfikacja techniczna (nieco ponad 60 proc.). Mniej ankietowanych wskazało na markę (ok. 40 proc.) i promocje (ok. 30 proc.).

Warto jednak zwrócić uwagę na konkretne kategorie. Według badań gfknewron Consumer, w przypadku drukarek, odkurzaczy i pralek jednym z kluczowych czynników wyboru pozostaje także łatwość użytkowania sprzętu (szczególnie widać to w przypadku starszych klientów). Takie cechy nie są jednak istotne np. dla lodówek, telewizorów czy laptopów.

Ekologia? Tak, ale jeśli oznacza mniejsze rachunki

Co z ekologią? Eksperci zauważają, że trend proekologiczny wyhamował wraz za nadejściem pandemii, jednak wciąż ma on wpływ na decyzje zakupowe w sektorze elektroniki. Najważniejszym kryterium jest tutaj oszczędność energii (a co za tym idzie - także pieniędzy). Na taki czynnik wskazało 32 proc. badanych.

Oszczędność energii i trwałość jest szczególnie istotna dla tzw. baby boomersów, czyli osób urodzonych w latach 40. i 50. Dla młodszych klientów większe znaczenie z kolei odgrywa materiał, z którego wykonano sprzęt (i to, jaki generuje on ślad węglowy).

Jakie telewizory kupują Polacy?

Największą popularnością cieszą się telewizory o średniej wielkości - 55-calowe modele wybiera 24 proc. klientów, natomiast 40-43-calowe około 22 proc. klientów. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się modele 32-calowe (18. proc) i 65-calowe (16 proc., aczkolwiek widać tutaj wzrost zainteresowania).

W głównej mierze nadal są to modele oferujące rozdzielczość 4K (71 proc). Mniej osób wybiera modele HD Ready (18 proc.) i Full HD (11 proc.), natomiast topowe modele z ekranami 8K w dalszym ciągu są niszą na polskim rynku (takie urządzenia wybiera zaledwie 0,31 proc. klientów).

Źródło: Wirtualne Media