Smartfony Jak wypada wytrzymałość Galaxy S20 Ultra, czyli smartfona za niemal 6000 złotych z dnia 2020-03-09

Galaxy S20 Ultra to obecnie jeden z najdroższych smartfonów dostępnych w sprzedaży. Jego specyfikacja jest imponująca, ale zapewne niektórzy będą zastanawiać się, co z wytrzymałością? Wygląda na to, że jest dobrze.