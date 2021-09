Jesień nie motywuje ani nie pomaga w utrzymaniu zdrowia i kondycji. Na szczęście są takie urządzenia i gadżety, które pozwalają się obronić i zadbać o siebie nawet wtedy, gdy pogoda nie zachęca.

W tym tygodniu rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Pogoda za oknem także wyraźnie wskazuje na to, że lato jest już za nami. Chłód i deszcze sprawiają, że trudniej jest dbać o kondycję i motywować się do ruchu. Wierzymy jednak, że może ci się udać. Niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć, nabrać mięśni czy po prostu utrzymać dobrą formę, na pewno pomocne będą gadżety.

Smartwatch pomoże ci w treningu

Jesień to dobry czas, by zawitać (albo powrócić) na siłownię. Można też robić sobie ćwiczenia w mieszkaniu. W obu przypadkach przydatny może okazać się smartwatch. Choć kojarzy się raczej z aktywnością na świeżym powietrzu, to taki inteligentny zegarek może też monitorować treningi wewnątrz budynków.

Taki Xiaomi Mi Watch, na przykład, wśród swoich 117 trybów ma takie, które poświęcone są zumbie, jodze, skakaniu na skakance, treningom HIIT czy też jeździe na rowerku stacjonarnym. Ten zegarek na bieżąco dokonuje też analizy zdrowia i podpowiada, co można zrobić, by zmienić swoje życie na zdrowsze. Dodatkowy plus jest taki, że smartwatch ma bardzo pojemny akumulator – w efekcie jest w stanie wytrzymać nawet dwa tygodnie bez ładowania.

Jeśli twoje wymagania są większe, to może cię zainteresować Samsung Galaxy Watch 4. Jest wprawdzie dwa razy droższy, ale i to, co ma do zaoferowania, wybiega znacznie dalej. Pomijając kwestie takie jak płatności zbliżeniowe, zegarek oferuje funkcję asystenta zdrowotnego z pomiarem ciśnienia i EKG, analizuje skład ciała (z dokładnością do 98%) oraz oferuje zaawansowany monitoring snu (jednego z kluczowych czynników dla zdrowego stylu życia).

Miej wszystko pod kontrolą z inteligentną wagą diagnostyczną

Zwykła waga pozwala ci kontrolować to, ile masz kilogramów. Waga diagnostyczna dorzuca do tego pomiary tkanek – wiesz dzięki temu, jak wiele z tych kilogramów to tłuszcz, mięśnie, kości czy woda. Wreszcie, inteligentna waga diagnostyczna wszystkie te dane może przesłać ci na smartfona, gdzie wygodnie sobie je przejrzysz i przeanalizujesz.

Widzisz więc, że inteligentna waga diagnostyczna jest gadżetem, który może okazać się bardzo pomocny na drodze do celu, jakim jest dobra kondycja i zdrowie. Huawei Scale 3 to jedna z najlepszych opcji pod względem stosunku ceny do oferowanych możliwości. Dokonuje wszystkich kluczowych pomiarów, cechując się przy tym wysoką precyzją, a zebrane informacje przesyła na telefon przez Bluetooth lub Wi-Fi.

Uprzyjemnij sobie trening muzyką

Słuchawki nie są gadżetem, z którego korzystanie bezpośrednio przekłada się na lepsze zdrowie. Są jednak badania potwierdzające, że słuchanie muzyki podczas treningu może nie tylko motywować, ale też poprawiać efektywność wykonywanych ćwiczeń.

Wśród słuchawek wybór jest olbrzymi i tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, jakie masz potrzeby i preferencje. Na pewno jednak dobrze zrobisz stawiając na model z łącznością bezprzewodową – wówczas bowiem żadne kable nie będą ci ograniczać ruchów. Wartym uwagi modelem jest na przykład Philips ActionFit TASH402BK/00. Te słuchawki ważą tylko 170 gramów, są odporne na pot i wodę, a do tego mają poduszki z żelem chłodzącym – rozwiązanie, które pokochasz podczas intensywnego treningu. Przy tym wszystkim zapewniają dobre brzmienie i działają 20 godzin między ładowaniami.

W przypadku, gdy jednak celujesz w słuchawki douszne, rzuć okiem na Pioneer SE-E6BT-L. O to, by pewnie trzymały się uszu dbają dopasowane gumki oraz zintegrowane zaczepy. Także tutaj możesz liczyć na odporność na pot i bardzo niską wagę, jak również na przyjemny dźwięk, niezależnie od tego, czy preferujesz metal, rap czy house. Sześciogodzinny czas działania sprawia zaś, że energii spokojnie powinno wystarczyć na tydzień treningów.

Jeśli zaś nie chcesz absolutnie żadnych przewodów, to słuchawki Creative Outlier Air Sports powinny załatwić sprawę. Silikonowe wkładki sprawiają, że słuchawki pewnie leżą w uszach, a grafenowe membrany pozwoliły zminimalizować wagę do minimum bez utraty jakości. Niezawodne połączenie gwarantuje technologia Bluetooth 5.0, a etui umożliwia szybkie doładowanie akumulatorów (zapewniających nawet 10-godzinne działanie).

Jesteś tym, co jesz. Jedz więc dobrze (i pij też)

Powiedzenie, że jesteś tym, co jesz, powtarzane jest do znudzenia. Rzecz jednak w tym, że jest w nim sporo prawdy. Dobra dieta to podstawa zdrowego stylu życia i dlatego też przygotowując się na jesień i zimę, dobrze jest wyposażyć się w sprzęt, który nam w tym pomoże.

Taki sprzętem jest na przykład parowar. Gotowanie na parze jest jednym z najzdrowszych sposobów na przygotowywanie jedzenia, gdyż zapobiega utracie witamin i soli mineralnych (na przykład w przypadku warzyw). Amica PT3012 to bardzo dobre urządzenie z tej kategorii. Pomimo niewysokiej ceny oferuje aż trzy poziomy (dzięki czemu naraz możesz przygotować cały obiad) oraz czytelny i prosty w obsłudze panel sterowania.

Świetnym urządzonkiem jest także blender kielichowy z butelką, taki jak Kenwood Sport2Go. Wrzucasz do środka ulubione owoce, warzywa i zioła, a po 30 sekundach masz smoothie, które możesz zabrać ze sobą na siłownię albo też do pracy lub na uczelnię. Mocny silnik osiągający nawet 20 000 obrotów na minutę sprawia, że sprzęt radzi sobie z twardymi i mrożonymi składnikami. To dobry kompan w walce o smukłą sylwetkę i zdrowie.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.