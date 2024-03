Jaka awaria Facebooka? Nic nie zauważyłem [OPINIA]

Bo najzwyczajniej w świecie prawie w ogóle nie korzystam z FB. Facebook na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmienił i w mojej ocenie nie jest to zmiana na lepsze. Jest tylko jedna rzecz, która skutecznie powstrzymuje mnie przed usunięciem konta.

Niegdyś Patryk Szczepaniak na łamach benchmark.pl wskazał 10 powodów dlaczego warto usunąć Facebooka. Owszem, tekst powstał w 2019 r., ale nie oznacza to, że wymienione w tekście problemy “przeterminowały” się w jakiś magiczny sposób. Wręcz przeciwnie! Moim zdaniem FB jest aktualnie dużo gorszym miejscem.

Scrollowanie FB to dla mnie kara

Tak zwane scrollowanie Facebooka to dla mnie olbrzymia męczarnia. Wszystko przez natłok reklam, które sprawiają, że to, co w przeszłości mogło pretendować do miana platformy społecznościowej, teraz jest w mojej ocenie internetowym słupem ogłoszeniowym. Przewaga treści reklamowych jest miażdżąca, a nie korzystam z płatnej wersji Facebooka.

Na poparcie mojej obserwacji warto powołać się na raport Gemius Polska - Social Media 2023, który wskazuje, że "pod względem liczby kontaktów reklamowych pierwsze miejsce należy do Facebooka" ze średnią miesięczną liczbą AD Contacts na poziomie 10,4 mld w 2022 r.

Facebook to nie jest platforma społecznościowa

Po drugie, o platformie społecznościowej moglibyśmy mówić, gdyby Facebook przyciągał użytkowników reprezentujących różne grupy wiekowe. Młodzi użytkownicy, lub po prostu osoby z pokolenia Z, stawiają na inne platformy. Przytoczony wcześniej raport wskazuje, że w najmłodszych grupach wiekowych szczególną popularnością cieszy się TikTok, Twitch, Snapchat. I szczerze? To widać. Czasami mam nieodparte wrażenie, że na Facebooku zostały jedynie osoby 50+, z którymi nie zawsze mam ochotę wchodzić w interakcję, bo istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że nie znajdziemy wspólnego języka.

Czuję się więc wyobcowany w mediach społecznościowych. Jeszcze kilka lat temu, gdy exodus młodych użytkowników miał mniejszą skalę, łatwiej było nawiązać z kimś w miarę koleżeńską relację. Kiedyś to było, co nie? Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Co więcej, starsi użytkownicy Facebooka to wyśmienity "target" dla rozmaitych oszustów. Wspomniałem coś o natłoku reklam? To warto też wspomnieć o fałszywych reklamach na Facebooku, takich jak PlayStation 5 za 5 zł. Uważajcie również na oszustwa ze zmarłymi osobami na FB, bo w rzeczywistości ci ludzie wcale nie umarli.

Jedna rzecz mnie trzyma przy FB

Niemniej nadal posiadam konto na FB. Powód jest jeden. W zasadzie to kilka, ale wszystkie sprowadzają się do jednego elementu, czyli do grup tematycznych na Facebooku. Moim zdaniem są one poniekąd spadkobiercami for internetowych, których cieszyły się dużą popularnością w czasach, gdy respektowano zasady czegoś takiego jak “netykieta” (kiedyś to było x 2).

Grupy na Facebooku to jedyny powód, dla którego jeszcze nie usunąłem konta. Po pierwsze jest to dobre źródło informacji na temat lokalnych wydarzeń. Popularne fora mieszkańców to nasza wirtualna sąsiadka, która wie dosłownie wszystko: kto, gdzie, z kim, po co, dlaczego i jak.

Z kolei grupy tematyczne przyciągają pasjonatów i zapaleńców. Jesteś grafikiem 3D? Znajdziesz taką grupę i otrzymasz cenne wsparcie. Zajmujesz się hodowlą jedwabników? Czemu nie, szukaj bratnich dusz na Facebooku! W moim przypadku są to przede wszystkim grupy o danych grach komputerowych. To fajne uczucie współtworzyć “community” i właśnie tematyczne grupy na FB pozwalają tego doświadczyć w pewnym stopniu.

Dla mnie to jedyna słuszna alternatywa

Chociaż i tu nie jest idealnie. Grupki na Facebooku pozbawione są skutecznej opcji “szukaj”, przez co użytkownicy skazani są na ciągłe czytanie i wyjaśnianie tych samych zagadnień. Niektórym nawet puszczają nerwy, co staram się zrozumieć, ale rzecz jasna nie popieram. Z tego powodu coraz częściej korzystam z Reddit. I tak właśnie spędziłem czas w trakcie awarii Facebooka - przeglądając subfora na platformie Reddit.

Skoro dobitnie zakomunikowałem, że liczy się dla mnie aspekt społecznościowy, w tym miejscu chciałbym zapytać czytelników, jak podchodzicie do mediów społeczniościowych? Z jakich platform najchętniej korzystacie i dlaczego? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: informacja własna