Niedawno odbyła się konferencja firmy Apple, podczas której przedstawiony został między innymi system iOS 16. Jak to zwykle bywa, kody nowych systemów operacyjnych są źródłem informacji na temat przyszłych urządzeń tej marki. Nie inaczej jest tym razem.

iPhone 14

Warto przypomnieć, że niedługo przed wspomnianą we wstępie prezentacją, Mark Gurman poinformował, że iPhone’y 14 serii Pro wyposażone będą w wyświetlacz z funkcją always-on.

Dzięki niej urządzenia elektroniczne, w tym smartfony oraz smartwatche, cały czas wyświetlają pewne informacje na ekranie. Funkcja ta od wielu lat stosowana jest przede wszystkim w smartfonach z systemem Android. Apple po raz pierwszy wykorzystało ją w zegarkach Apple Watch Series 5.

Kod iOS 16 potwierdza implementację always-on

Doniesienia Gurmana potwierdzone zostały przez redaktorów serwisu 9To5Mac, którzy w kodzie wersji beta nowego systemu iOS odnaleźli odniesienia do tej funkcji.

Apple stworzyło trzy nowe frameworki związane z zarządzaniem podświetlaniem ekranu, które są niezbędne do działania tej funkcji. Dotyczą one między innymi ekranu blokady oraz aplikacji SpringBoard, która w iPhone’ach i iPadach wykorzystywana jest do zarządzania ekranem początkowym.

W kodzie zaszyte zostały także narzędzia, które służą do testowania always-on.

Pierwsze plotki o tym, że Apple zaimplementuje tą funkcję w iPhone’ach pojawiły się w 2019 roku, krótko po premierze 5. generacji Apple Watcha, a analitycy twierdzą, że byłoby to niezwykle pożądane przez użytkowników rozwiązanie.

Always-on dostępne będzie tylko w iPhone’ach serii Pro, ponieważ wyposażone są one w technologię ProMotion, która obecnie umożliwia adaptacyjne odświeżanie ekranu w zakresie od 10 do 120 Hz.

Możliwe jest, że w nowych iPhone’ach dolna granica obniżona zostanie do 1 Hz, co zapewnić ma bardzo mały wpływ działania always-on na żywotność baterii.

Źródła: 9To5Mac