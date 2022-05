Na kanale Jona Prossera w serwisie YouTube pojawił się film, na którym zobaczyć można wizualizację iPhone’a 14 Pro. Powstała ona na podstawie dotychczasowych doniesień o tym smartfonie.

iPhone 14 Pro

Rendery opracowane zostały przez Iana Zelbo, który znany jest z tworzenia grafik przedstawiających przyszłe generacje urządzeń marki Apple.

Z przodu smartfona widać dwa otwory przy górnej krawędzi, które według dotychczasowych plotek zastąpić mają notch.

Zauważyć można także cieńsze niż w przypadku iPhone’ów serii 13 ramki wokół ekranu. Warto dodać, że dzięki temu zabiegowi nieznacznie powiększy się rozmiar wyświetlacza w nowych modelach tych smartfonów.

Z tyłu widać trzy obiektywy, które tradycyjnie umieszczone zostały na wyspie. Tak jak w poprzednich generacjach, ponad płaszczyznę obudowy wystaje zarówno wspomniana wyspa, jak i każdy z trzech obiektywów. iPhone’y 14 serii Pro mają zostać wyposażone w obiektyw, którego matryca będzie mieć rozdzielczość 48 megapikseli i pozwoli na nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K.

Co ciekawe, wierzchołki obudowy nowych iPhone’ów mają być nieco bardziej zaokrąglone niż w bieżącej generacji tych urządzeń. Apple chce by krzywizna obudowy pasowała do kształtu większych obiektywów. Firma dąży do tego, by linia obudowy przebiegała równolegle do okrągłego kształtu, który wyznaczają większe obiektywy.

Warto także wrócić uwagę na fioletowy wariant kolorystyczny, który obecnie nie występuje w przypadku serii Pro.

Dajcie znać w komentarzach czy podobają Wam się te wizualizacje. Moim zdaniem zmian w porównaniu do iPhone’ów serii 13 nie ma zbyt wielu, no może poza brakiem notcha. Laicy nie będą nawet w stanie rozpoznać nowych modeli.

Źródło: Jon Prosser, MacRumors, Grafiki: zelbo.nyc