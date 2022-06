Norbert Garbarek Nie miałem żadnych oczekiwań, więc nie zostałem rozczarowany. Brawo, Apple!

W tym roku do konferencji Apple WWDC przeznaczonej dla programistów postanowiłem podejść „na luzie”. Śledziłem branżowe doniesienia, jakie nowości tym razem przygotował dla nas Tim Cook i radosny, jak zwykle - Craig Federighi biegający po studio niczym superbohater. Do żadnych z tych przecieków jednak nie przywiązywałem dużej uwagi - „co będzie, to będzie”. I takie podejście okazało się według mnie najlepszym z możliwych, bo nie zostałem rozczarowany. Nie miałem żadnych oczekiwań względem iOS, watchOS, iPadOS, komputerów Mac i co tam jeszcze Apple mogło mieć w zanadrzu. Niemniej jednak, kilka nowości zaskoczyło mnie pozytywnie. Przede wszystkim nowy iOS 16 - w tym kontekście każda zmiana jest zauważalna, bo obecny interfejs iPhone’ów ma już swoje lata. To fakt, że przecież „jeśli coś jest dobre, to się tego nie zmienia”, ale zawsze warto to odrobinę odświeżyć. No i tegoroczne odświeżenie jest dla mnie wystarczające. Tak, wiem że Android wiele nowości zaprezentowanych wczoraj przez Apple ma już od dawna. Ale ja nie korzystam z Androida, więc nie ma to dla mnie znaczenia. Cieszę się, że będę mógł edytować ekran blokady i ustawiać portrety jako tapetę. Obecność widżetów z kolei nie budzi we mnie konkretnych emocji. Ot, to trochę przeniesienie funkcjonalności Apple Watch na ekran blokady w iPhone. Największy plus dla Live Activity - jeśli programiści będą pamiętać o tej nowości, to z wielką przyjemnością będę podglądał, kiedy przyjedzie po mnie Uber lub kiedy spodziewać się dostawy zamówionej pizzy. Fajne! Z pewnością skorzystam też z opcji kopiowania automatycznie wyciętych przez telefon (lub komputer) elementów na zdjęciu, ano i cieszy mnie usprawnienie Share Play - teraz kompatybilne z tą funkcją aplikacje będą widoczne w jednym miejscu. Nowości w watchOS raczej do mnie nie trafiają. Parę zmian w śledzeniu treningu, garść nowości w kontekście tarcz i to właściwie wszystko. Rewolucje w tego typu urządzeniach są coraz trudniejsze do zrealizowania, bo nie pozwala na to technologia na obecnym etapie rozwoju.

Na temat iPadOS trudno mi się wypowiedzieć, bo sam nie korzystam z tabletu i osobiście nie rozumiem fenomenu tej grupy urządzeń. Wiem, że fajnie się na nich pracuje podczas podróży, czy też kiedy nie ma dostępu do komputera, ale nie wyobrażam sobie traktować iPada jako czegoś więcej, niż narzędzie pomocnicze lub do rozrywki. Poza tym zmiany w tabletowym systemie Apple są praktycznie tożsame z tymi wprowadzonymi razem z iOS 16. Super, że Apple pokazało czip M2 i jeszcze bardziej super, że zobaczyliśmy nowego MacBooka Air (no i MacBooka Pro, ale ten nie zmienił się wizualnie) z M2. Fajny, nowy kolor, „bebechy”, którymi można pochwalić się w benchmarkach i to właściwie tyle. Zakup nowego MacBooka Air z M2 ma sens tylko wtedy, kiedy korzystacie ze sprzętu sprzed kilku lat i odczuwacie brak wydajności. Posiadacze Maka Air z M1 mogą spać spokojnie. Nie musicie jeszcze składać zamówień, bo nie dostaniecie nic rewolucyjnego. Poprzedni MacBook Air oparty o M1 jest obecnie tak wydajną maszyną, że i w tym przypadku trudno o rewolucję i nie widzę absolutnie żadnego powodu, aby kupić nową wersję z M2. W kontekście komputerów i systemu macOS - nowa wersja Ventura też nie jest jakaś szczególnie interesująca. Największe zmiany to pojawienie się funkcji Stage Manager, która pozwoli okiełznać bałagan podczas otwarcia wielu aplikacji jednocześnie, ulepszona wyszukiwarka Spotlight no i łatwiejsze wyszukiwanie w Mail. Poza tym Apple upiera się, że ich komputery coraz bardziej nadają się do gier. Generalnie - wszystkie te rzeczy, o których pracownicy Apple mówili przez niespełna 2 godziny nie są dla mnie żadną rewolucją i żadna z nowości bynajmniej nie sprawiła, że otworzyłbym z radości szampana. Najbardziej cieszy mnie to, że Apple stawia na rozwój CarPlay i być może za kilka lat zostanie wykorzystany w pełni jego potencjał. Na razie jednak tak nie jest, więc pozostaje nam czekać na efekty pracy zespołu Tima Cooka.