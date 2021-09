Stabilny, niezawodny i nielimitowany internet o prędkości do 600 Mb/s za jakieś 30-50 złotych miesięcznie – o tym właśnie marzą Polacy, jak wynika z badania operatora Play.

Co oznacza „dość szybki internet” dla Polaka?

600 Mb/s to prędkość, jaką aż 86% badanych uznało za „wystarczającą do domu”. To też prędkość, która wielokrotnie przewyższa to, co ma w domach większość z nas – według raportu speedtest.pl aktualnie średnia prędkość internetu stacjonarnego w Polsce wynosi około 80 Mb/s (lub 185 Mb/s, jeśli zawęzimy wyniki do światłowodów), a mobilnego – 35 Mb/s. Co ciekawe jednak, co trzecia osoba biorąca udział w badaniu Play przyznała, że w okresie pandemicznym wykupiła wyższy pakiet u swojego operatora.

Co jeszcze jest ważne?

Prędkość jednak to oczywiście nie wszystko i Polacy mają tego świadomość. Aż 98% badanych przyznało, że stabilność połączenia jest jedną z kluczowych kwestii. To wzrost w porównaniu do ubiegłego roku i w sumie nas to nie dziwi, bo internet zaczął być częściej wykorzystywany do nauki i do pracy.

Nie bez znaczenia jest też – rzecz jasna – cena. Polacy najchętniej płaciliby za internet 30-50 złotych miesięcznie. Miejmy jednak świadomość, że tak szybkie i stabilne połączenie w tej cenie to właściwie utopia. Koszty pozwala za to obniżyć konwergencja (czyli łączenie usług internetowych z innymi, na przykład telefonią czy też telewizją). Tego typu rozwiązanie znajduje się w kręgu zainteresowań 71% badanych.

Kilka słów o badaniu i infografika

W badaniu udział wzięło 816 respondentów, deklarujących podejmowanie decyzji w kwestii wyboru mediów w gospodarstwie domowym i bycie użytkownikami internetu. Badanie przeprowadzono w formie kwestionariusza, dane zebrano przy użyciu metody CAWI, a podstawą dla wszystkiego był panel badawczy ARC.

A dla ciebie jaki internet jest wystarczająco dobry?

Źródło: Biuro Prasowe Play, Speedtest, informacja własna