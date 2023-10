Zastanawiasz się, którego iPhone’a wybrać pod koniec 2023 r.? Mamy kilka wskazówek, które – wierzymy! – pomogą ci w podjęciu odpowiedniej decyzji.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule, warto sprawdzić któryś ranking iPhone’ów. My postanowiliśmy to jeszcze bardziej ułatwić i napisać parę słów o poszczególnych modelach. Mamy nadzieję, że pomoże to w podjęciu odpowiedniej decyzji.

Czteroletni iPhone 11 to wciąż świetny telefon

Gdy w 2019 r. firma Apple prezentowała iPhone’a 11, był to niewątpliwie jeden z najlepszych smartfonów na rynku. Rywalizować z nim mogły tylko ówczesne flagowce takich marek jak Samsung czy Huawei. W przeciwieństwie do telefonów z Androidem, które starzeją się dość szybko, „Jedenastka” giganta z Cupertino trzyma się świetnie i nawet w 2023 r. wciąż pozostaje bardzo dobrym wyborem.

W sklepie RTV EURO AGD znajdziesz między innymi wariant Apple iPhone 11 64GB Black z 4 GB pamięci RAM, procesorem A13 Bionic i niezłym zestawem aparatów. No i pamiętajmy, że wybierając „Jedenastkę” można też mieć iPhone’a wydając (relatywnie, rzecz jasna) niewiele pieniędzy.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że nawet iPhone 11 otrzymał aktualizację systemu do najnowszej wersji: iOS 17. Pod względem funkcjonalności zatem niewiele brakuje mu do tegorocznego modelu, czyli iPhone’a 15.

A może iPhone 13 z wyświetlaczem OLED?

Zrozumiałe jest jednak, że czteroletni smartfon może wydać ci się odrobinę za stary. Doskonałym kompromisem pomiędzy wiekiem, ceną i możliwościami, może zatem okazać się iPhone 13, którego premiera miała miejsce w 2021 r. Jego sercem jest rewelacyjny procesor Apple A15 Bionic. Układ ten równocześnie charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością i energooszczędnością, co bezpośrednio przekłada się na długi czas działania między ładowaniami.

Względem „Jedenastki” wiele się zresztą w iPhone’ach zmieniło. Przede wszystkim „Trzynastka” ma wyświetlacz OLED, oferujący doskonałą czerń i świetny kontrast. Cechują go również: bardzo wysoka wytrzymałość i łączność 5G, a dopełnieniem całości są bardzo dobre aparaty nagrywające wideo w 4K i HDR. Jeśli myślisz, że to coś dla ciebie, to sprawdź iPhone 13 128GB Midnight w sklepie RTV EURO AGD.

Najlepsza opcja w tej chwili to iPhone 14

Bazuje na tym samym procesorze co „Trzynastka” i wiele innych elementów specyfikacji także pozostało bez zmian. Mimo to iPhone 14 jest lepszym wyborem – choćby ze względu na nieco lepszy aparat (szczególnie przy słabym oświetleniu) oraz trochę dłuższy czas działania między jednym ładowaniem a drugim.

Można też spodziewać się, że iPhone 14 pozostanie dłużej wspierany przez Apple, więc mówimy o bardziej długoterminowej inwestycji. Aktualnie najlepszymi opcjami są iPhone 14 128GB Midnight (w ciemnej wersji kolorystycznej) oraz iPhone 14 128 GB Starlight (w jasnej).

Oczywiście jest już też iPhone 15 – pod wieloma względami lepszy niż „Czternastka”. Jeśli jednak chcesz mieć po prostu najnowszy i najlepszy telefon Apple, to te rozważania najpewniej cię nie dotyczą.

