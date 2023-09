Dlaczego warto przesiąść się na smartfony od Apple?

Apple zaprezentowało niedawno cztery nowe modele iPhone 15, a każdy z nich zyskał wiele ciekawych funkcji. Jeśli zastanawiacie się nad przesiadką, to musicie wiedzieć, że korzyści wynikają nie tylko z samej specyfikacji iPhone’ów.

Premiera iPhone 15

12 września firma Apple zaprezentowała nowe modele swoich smartfonów. Warto wiedzieć, że każdy z nich przeszedł małą rewolucję. iPhone 15 i pokrewne modele zyskały wiele nowych funkcji, które znacznie zmieniły te telefony. Wystarczy wspomnieć o porcie USB-C oraz o znacznie lepszych aparatach, ale to nie wszystko. Standardowe modele otrzymały między innymi Dynamic Island oraz dwukrotny zoom optyczny, a w przypadku modeli Pro warto zwrócić uwagę na tytanową obudowę, rewolucyjny procesor oraz przycisk akcji, który zmieni sposób korzystania z tych smartfonów.



iPhone 15 Pro

Premiera iPhone 15 to więc doskonała okazja na zakup nowego telefonu. Skuszą się na nie zarówno właściciele starszych modeli smartfonów marki Apple, jak i telefonów z innymi systemami operacyjnymi, na przykład z Androidem. Druga ze wspomnianych grup ma zdecydowanie większe obawy. Zmiana zawsze budzi obawy i choć przesiadka na iPhone’a nie należy do najważniejszych życiowych decyzji, to niepokój jest uzasadniony.

W tym artykule przedstawiamy zalety iPhone’ów i tak zwanego ekosystemu Apple. Być może zapoznanie się z nimi pomoże Wam w podjęciu tej decyzji.

Przesiadka na iOS nie jest straszna

Zacznijmy od tego, że w sklepie Play, który dostępny jest na smartfonach z systemem Android dostępna jest aplikacja o nazwie Przenieś do iOS, dzięki której proces migracji z jednego telefonu na drugi jest bardzo łatwy do zrealizowania. Co więcej, na stronie wsparcia technicznego Apple znajduje się instrukcja, która krok po kroku prowadzi przez ten proces. Po jego zakończeniu przeniesione zostaną między innymi kontakty, historia wiadomości, zdjęcia i wideo, albumy zdjęć, pliki i foldery, ustawienia dostępności, ustawienia wyświetlacza, zakładki do stron internetowych, konta pocztowe, wiadomości i elementy multimedialne.

7 powodów, dla których warto przesiąść się na smartfony od Apple

1. Zoptymalizowany system operacyjny. Apple odpowiada zarówno za stworzenie oprogramowania, czyli systemu iOS, jak i sprzętu, czyli iPhone’ów. Co więcej, ten system operacyjny działa tylko na określonej, stosunkowo niewielkiej w porównaniu do konkurencji, liczbie modeli. To sprawia, że może być on znacznie lepiej zoptymalizowany pod kątem płynności działania i tak rzeczywiście jest.

2. Łatwość obsługi. System iOS jest bardzo intuicyjny, a dzięki temu bardzo szybko można się do niego przyzwyczaić. Warto też dodać, że wygląda on tak samo na wszystkich modelach iPhone’ów, więc kolejne zmiany są niemal bezbolesne. Wiąże się to z nieco mniejszymi możliwościami zaawansowanej konfiguracji niż u konkurencji, ale tak naprawdę niewiele osób z niej korzysta.

3. Bezpieczeństwo. iOS to tak zwany system zamknięty. Instalować można na nim tylko aplikacje ze sklepu AppStore, które wcześniej zostały zweryfikowane. Przekłada się to na znacznie większą ochronę danych znajdujących się w pamięci telefonu. Co więcej, Apple dba o bezpieczeństwo na wiele innych sposobów. Firma twierdzi, że nie jest nawet w stanie złamać kodu blokady telefonu.

4. Wieloletnie aktualizacje. Długość wsparcia poszczególnych modeli iPhone’ów jest nieporównywalnie dłuższa niż w przypadku konkurencji. Wystarczy wspomnieć, że najnowszy system iOS 17 zainstalować można na iPhone XR, który swoją premierę miał w 2018 roku, czyli 6 lat temu.

5. Ekosystem. iPhone zyskuje, gdy współpracuje z innymi urządzeniami Apple. Jako przykład podać można bezobsługową synchronizację danych między urządzeniami zalogowanymi na to samo konto Apple ID, możliwość szukania iPhone’a zegarkiem Apple Watch i odwrotnie czy rozpoczęcie odtwarzania muzyki na głośniku HomePod poprzez zbliżenie do niego smartfona.

6. Usługi Apple. Wielu użytkowników sprzętu Apple nie wyobraża sobie życia bez usług, które oferuje ta firma. Warto chociażby wspomnieć o płatnościach zbliżeniowych Apple Pay oraz abonamencie Apple One w ramach, którego korzystać można z dodatkowej przestrzeni dyskowej w chmurze iCloud, Apple TV+ (filmów i seriali na żądanie), Apple Music (muzyka na żądanie) oraz Apple Arcade (ekskluzywnych gier mobilnych bez reklam), a to wszystko za 45 złotych w ramach pakietu rodzinnego, z którego korzystać może 5 osób.

7. iPhone’y niewiele tracą na wartości. Wysoka jakość wykonania oraz długi okres wsparcia to główne powody, dla których używane smartfony marki Apple są znacznie droższe od konkurencyjnych, porównując urządzenia z tego samego roku produkcji.

Czy warto kupić iPhone 15?

Powyżej przedstawiliśmy zalety systemu iOS i smartfonów marki Apple, które pomogą Wam podjąć świadomą decyzję o ewentualnej przesiadce. Jak widać, powodów, dla których warto się przesiąść jest sporo i dotyczą wielu aspektów, a nie tylko samej specyfikacji czy jakości wykonania telefonów.

Grafiki: Apple, archiwum własne