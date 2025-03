Jaki PC do inZOI? Rywal The Sims upomina się o mocny sprzęt

Znamy oficjalne wymagania sprzętowe dla inZOI – symulatora życia, który często nazywany jest konkurentem The Sims. By wycisnąć z gry ostatnie soki, trzeba posiadać PC z najwyższej półki.

To jedna z ciekawszych premier 2025 r. Już 28 marca we wczesnym dostępie zadebiutuje inZOI – symulator życia, który może zagrozić legendarnym “Simsom”. Czy tak się stanie? Czas pokaże, niemniej w odróżnieniu od The Sims gra potrzebuje znacznie mocniejszego sprzętu. Oto oficjalne wymagania sprzętowe inZOI.

Jaki PC do inZOI? Minimalne wymagania

Windows 10/11 64-bit

Procesor: Intel i5 10400 / AMD Ryzen 5 3000

Karta graficzna: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)

Pamięć RAM: 12 GB

Miejsce na dysku: 40 GB

DirectX: wersja 12

inZOI – średnie wymagania PC

Windows 10/11 64-bit

Procesor: Intel i7 11700 / AMD Ryzen 7 5800X3D

Karta graficzna: NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM)

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 50 GB

DirectX: wersja 12

Zalecana konfiguracja dla inZOI

Windows 10/11 64-bit

Procesor: Intel i7 12700K / AMD Ryzen 77800X3D

Karta graficzna: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 5800 XT (16G VRAM)

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 60 GB

DirectX: wersja 12

inZOI – wysokie wymagania PC

Windows 10/11 64-bit

Procesor: Intel i7 14700K / AMD Ryzen 7 9800X3D

Karta graficzna: NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) / AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM)

Pamięć RAM: 32 GB

Miejsce na dysku: 75 GB

DirectX: wersja 12

Dodajmy, że inZOI wymaga stałego połączenia z Internetem.

Co oferuje dana konfiguracja? Twórcy opublikowali specjalne porównanie, które przybliża graczom, jak wyglądają różnice między poszczególnymi ustawieniami.

Źródło: Steam