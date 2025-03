Latające taksówki w Wielkiej Brytanii. Projekt nabiera rozpędu

Virgin Atlantic nawiązuje współpracę z kalifornijską firmą Joby Aviation w celu uruchomienia usługi latających taksówek w Wielkiej Brytanii, stając się tym samym kolejną linią lotniczą inwestującą w nową klasę elektrycznych samolotów.

Co prawda idea latających taksówek nie jest nowa, ale do wprowadzenia tego środku transportu na masową skalę jest jeszcze daleka droga. Być może nowe partnerstwo będzie ważnym krokiem w tej dziedzinie.

Latające taksówki w Wielkiej Brytanii

Virgin Atlantic i Joby Aviatio dążą do zrewolucjonizowania transportu. Jak informuje The Verge, klienci podniebnych taksówek będą mogli zarezerwować miejsce w wielowirnikowym, w pełni elektrycznym samolocie Joby przez stronę internetową i aplikację Virgin Atlantic. Pojazdy będą nosić wspólne logotypy obu firm.

Samolot Joby posiada sześć wirników i może pomieścić pięć osób, w tym pilota. Potrafi startować pionowo, jak helikopter, a następnie przechodzić do lotu poziomego dzięki przechylanym wirnikom. Według Joby maszyna osiąga prędkość maksymalną 200 mil na godzinę, zasięg 150 mil na jednym ładowaniu baterii i jest 100 razy cichsza od konwencjonalnych samolotów.

Kolejne wyzwania

Jednak usługa w Wielkiej Brytanii będzie musiała poczekać, aż Joby uzyska certyfikację typu, co oznacza, że samolot spełnia wszystkie normy projektowe i bezpieczeństwa FAA, oraz uruchomi swoją usługę w USA. Joby i Virgin Atlantic planują 15-minutowe loty z lotniska w Manchesterze do Leeds lub 8-minutowe podróże z lotniska Heathrow do Canary Wharf. Joby planuje zainstalować sieć lądowisk w całej Wielkiej Brytanii

Według The Verge, sektor taksówek powietrznych napotyka wiele przeszkód, w tym regulacje bezpieczeństwa i projektowanie lotnisk. Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął badania nad tym, jak lotniska musiałyby zostać przystosowane do lotów taksówek powietrznych, w tym ładowania i przestrzeni powietrznej.

Źródło: The Verge, zdjęcie otwarcia: Joby Aviation