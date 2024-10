Jaki PC do LEGO Horizon Adventures? Znamy wymagania

Zbliża się premiera LEGO Horizon Adventures. Świadczy o tym przedsprzedaż gry oraz ujawnienie oficjalnych wymagań sprzętowych dla tytułu. Czy naprawdę potrzeba mocnego peceta, by zapolować na gromoszczęka?

Rudowłosa łowczyni Aloy powraca. Uniwersum Horizon przypomina o swoim istnieniu nie tylko dzięki Horizon Zero Dawn Remaster, ale również (a może przede wszystkim) za sprawą LEGO Horizon Adventures.

Gra zadebiutuje 14 listopada 2024 r. i dostępna na konsolach PS5, Nintendo Switch oraz PC. Do pełnej multiplatformowości brakuje jedynie wersji na konsole Xbox. Gracze PC chcący zagrać w LEGO Horizon Adventures powinni rzucić okiem na oficjalne wymagania sprzętowe gry.

LEGO Horizon Adventures: minimalne wymagania

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580

Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

LEGO Horizon Adventures: zalecana konfiguracja

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

Wobec tego, jaki komputer wybrać, by wycisnąć z gry wszystko, co się da? Nawet zalecana konfiguracja nie odstrasza, nie wspominając już o wymaganiach minimalnych. Swoją drogą, jeśli jesteście ciekawi możliwości starszego sprzętu, to sprawdźcie, jak spisuje się 5-letni GeForce RTX 2080 Super.

Źródło: Steam