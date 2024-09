Horizon Zero Dawn z 2017 r. powróci w odświeżonej formie. Remaster staje się faktem. Poznaliśmy datę premiery, cenę gry oraz to, w jaki sposób dzieło Guerrilla Games zostało ulepszone.

Za nami State of Play. Wśród zaprezentowanych gier znalazły się takie tytuły jak Dynasty Warriors: Origins, zapowiedziano kontynuację Ghost of Tsushima, czyli Ghost of Yotei, nie zabrakło informacji na temat Monster Hunter: Wilds, tak samo jak nie zabrakło zapowiedzi odświeżonych wersji gier. Sony potwierdziło, że Horizon Zero Dawn powraca.

Nadchodzi Horizon Zero Dawn Remaster

Krążące od dłuższego czasu branżowe plotki okazały się prawdą. Pierwsze doniesienia o nowej wersji Horizon Zero Dawn pochodzą z 2022 r. i dopiero teraz otrzymujemy oficjalne potwierdzenie. Remaster Horizon Zero Dawn zadebiutuje 31 października 2024 r. na PS5 oraz PC (Steam, Epic Games Store). W zestawie znajduje się również DLC Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds.

Sony informuje, że posiadacze Horizon Zero Dawn (PS4 i PC) i/lub Edycji Kompletnej Horizon Zero Dawn (PS4, PS5, PC) mogą dokonać aktualizacji do cyfrowej wersji Horizon Zero Dawn Remaster za 9,99 dolarów na konsolach PS5 oraz PC.

Co zaoferuje Horizon Zero Dawn Remaster?

Nowi gracze kupią Horizon Zero Dawn Remaster za 49,99 dolarów w PlayStation Store, Steam lub Epic Games Store - czytamy na łamach Blog PlayStation.

Sony chwali się, że nowa wersja gry w pełni wykorzystuje moc i funkcje PS5 oraz DualSense. Ulepszono animacje, oświetlenie, tekstury, co przełoży się na immersję. Dodatkowo, Horizon Zero Dawn Remaster zawiera ponad 10 godzin ponownie nagranych dialogów.

To już drugi raz, kiedy Horozion Zero Dawn powraca. Przypomnijmy, że w 2020 r. na rynku zadebiutował Horizon Zero Dawn na PC, który również posiadał ulepszenia.

Źródło: Blog PlayStation