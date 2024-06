Zapowiedziano LEGO Horizon Adventures. Ta gra wygląda obłędnie

Za nami Summer Game Fest 2024. Wśród wielu znakomitych zapowiedzi gier nie zabrakło popularnych marek. Uniwersum Horizon wraz z Aloy powracają za sprawą nowej produkcji, która trafi na rynek jeszcze w tym roku.

A zatem potwierdziły się branżowe plotki. W maju bieżącego roku pojawił się przeciek, który sugerował, że uniwersum Horizon powróci jako gra LEGO. Długo nie musieliśmy czekać na oficjalnie ujawnienie nadchodzącej produkcji.

LEGO Horizon Adventures oficjalnie

W trakcie Summer Game Fest 2024 zaprezentowano szerszemu gronu LEGO Horizon Adventures. Za tytuł odpowiada rzecz jasna Guerrilla Games oraz Studio Gobo. Pierwszy zwiastun gry wygląda nadzwyczaj zachęcająco i napawa optymizmem - sprawdźcie sami.

LEGO Horizon Adventures zadebiutuje pod koniec 2024 r. - aktualnie brak konkretnej daty premiery. Produkcja będzie dostępna na konsolach PlayStation 5, Nintendo Switch oraz PC. Mamy zatem do czynienia z grą wieloplatformową. No, prawie, bowiem LEGO Horizon Adventures omija konsole Xbox.

Jest to ten sam świat, który widzieliśmy w Horizon Zero Dawn oraz Horizon Forbidden West, tylko że podany w stylistyce LEGO i - rzecz jasna - obowiązuje tu bardziej mniej poważna atmosfera; Sony informuje, że jest to “zabawna i wesoła opowieść”. Rozgrywkę poprawadzimy w trybie solo lub kooperacji, okalnie lub online.

"LEGO Horizon Adventures zaprojektowano z myślą o rozgrywce dla dwóch graczy bez konieczności dzielenia ekranu, zapewniając rodzinie i przyjaciołom możliwość rozwijania więzi poprzez wspólną zabawę." - czytamy we wpisie na Blog PlayStation.

Źródło: Blog PlayStation