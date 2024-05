Jaki telefon dla dziecka? 5 polecanych modeli na komunię i nie tylko

Poszukując telefonu dla dziecka, trudno nie popaść w dezorientację w obliczu dziesiątek modeli dostępnych w sklepach i u operatorów komórkowych. W tym poradniku doradzamy, czym się kierować, wybierając smartfon dla juniora, i na jakie modele warto zwrócić uwagę.

Płatna współpraca z marką nju

Pośród pomysłów na prezent, jakie wymienia się w kontekście pierwszej komunii, telefon pojawia się najczęściej wraz z laptopem, rowerem i hulajnogą elektryczną. Wielu rodziców wyposaża dzieci w telefon już we wczesnym wieku szkolnym, aby nie odstawały od grupy rówieśniczej oraz by zapewnić im bezpieczeństwo i stały kontakt z domem. Najczęściej jest to stary smartfon rodziców lub po prostu bardzo tani model, którego nie będzie żal, jeśli pociecha szybko go uszkodzi. Dziewczynki i chłopcy w wieku komunijnym swój pierwszy kontakt ze smartfonem zazwyczaj mają już za sobą, a lepszy, nowy telefon ofiarowany w prezencie potrafi spotkać się z ogromnym entuzjazmem ze strony obdarowanego.

Telefon dla dziecka – czy to trafiony prezent na komunię?

Choć wielu z nas nie pochwala wyposażania dziecka w smartfon w zbyt młodym wieku i zachęca młode osoby do spędzania czasu z rówieśnikami w realnym świecie i przebywania na świeżym powietrzu, nie ma co walczyć z wiatrakami – kontakt naszych latorośli z technologią jest nieunikniony. To obowiązkiem dorosłych jest nauczenia, by nie podchodzić bezkrytycznie do treści znajdywanych w internecie i nie spędzać zbyt wiele czasu wpatrzonym w ekran. Własny telefon zapewni dziecku możliwość kontaktu z rodzicem przez cały dzień, ale też pozwoli nie odstawać od rówieśników posiadających telefony. Może też stanowić pomoc w nauce i dobry wstęp do nauki odpowiedzialności i dbałości za posiadany przez siebie sprzęt elektroniczny. Zwłaszcza jeśli jest to nowy telefon otrzymany w prezencie komunijnym – niekoniecznie najdroższy i flagowy, ale na pewno nowiuteńki i świeżo odpakowany z pudełka.

Jaki smartfon na komunię kupić? Jaki model wybrać dla dziecka?

Jeśli podjęliśmy już decyzję o zakupie telefonu, pozostaje zastanowić się nad tym, jaki model będzie optymalnym wyborem. W tym poradniku zwrócimy uwagę na kilka wartych polecenia urządzeń od znanych i sprawdzonych marek, a także wskażemy, na jakie parametry warto zwrócić uwagę.

Przede wszystkim powinniśmy określić sobie, jakim budżetem dysponujemy. Telefon dla dziecka nie musi być drogi. Nie powinniśmy mieć problemu z zakupem modelu za 500-800 złotych, a jeśli zależy nam na nabyciu nieco lepszego prezentu, najlepiej celować w segment do 1500 złotych, bo taki sprzęt będzie w zupełności wystarczający dla 10-latka. Czy można taniej? Można, ale nie warto – chcemy, aby telefon służył dziecku przez dłuższy czas i pracował płynnie, nie wywołując frustracji młodego użytkownika.

Nie jest szczególnie ważne, czy szukamy telefonu na komunię dla chłopca, czy dla dziewczynki. Dzisiejsze smartfony to urządzenia uniwersalne, które nabierają charakteru dzięki wyborom użytkownika – to on wybiera tapetę, etui czy sposób rozmieszczenia ikonek na ekranie telefonu. Jeśli koniecznie chcemy zaakcentować płeć dziecka, można wybrać smartfon o nieco wyrazistszym kolorze plecków, na przykład niebieskich dla chłopca czy pastelowych dla dziewczynki.

Nowoczesne telefony to urządzenia wszechstronne, dające dostęp do internetu, gier, aplikacji i ogólnie rzecz ujmując – multimediów. Aby działały płynnie, powinny spełniać pewne minimalne wymagania, które z każdym rokiem rosną, co należy również uwzględnić, jeśli kupujemy sprzęt mający posłużyć dziecku co najmniej 2-3 lata. Nawet jeśli jesteśmy sprzętowymi laikami, warto upewnić się, że wybrany dla dziecka telefon nie odstaje od normy w zakresie tych podstawowych parametrów:

• rozmiar i waga telefonu – niestety trudno teraz nabyć telefon mniejszy niż 6,5 cala, musimy więc pogodzić się z tym, że zakupimy urządzenie spore i nie do końca mieszczące się w dziecięcych kieszeniach, natomiast waga nie powinna mocno przekraczać 190 gramów,

• procesor oraz pamięć RAM – powinniśmy szukać sprzętu z 4 lub 6 GB RAM, z kolei w przypadku niedrogiego procesora warto poczytać opinie w internecie – najpewniej natrafimy na procesor Qualcomm lub MediaTek,

• pamięć na dane – jeśli chcemy mieć wystarczająco miejsca na dane czy zdjęcia i filmiki, powinniśmy celować w pojemność 128 GB, która jest obecnie standardem,

• wyświetlacz – najczęściej będzie to wyświetlacz w technologii IPS lub AMOLED – mając wybór, warto wybrać ten drugi,

• bateria – dzieciaki bywają roztrzepane i mogą zapominać o ładowaniu telefonu lub korzystać z niego intensywnie, zatem dobrze, by telefon dla dziecka miał pojemną baterię, około 5000 mAh, i w miarę szybkie ładowanie,

• dodatkowe funkcje – część telefonów dostępnych na rynku nie jest już wyposażonych przez producenta w wejście audio, warto więc na nie zwrócić uwagę, jeśli dziecko będzie korzystało ze słuchawek na kabelku. Warto także zwrócić uwagę na głośniki – młodzi chętnie z nich korzystają, więc głośniki stereo to zawsze plus. Jeśli z kolei chcemy umożliwić dziecku płacenie zbliżeniowe telefonem w sklepiku szkolnym czy automacie biletowym, zwróćmy uwagę na obecność funkcji NFC.

Jeśli mowa o funkcjach dostępnych w danym telefonie, jest jeszcze jedna, która może być szczególnie ważna w przypadku telefonu dla dziecka w wieku komunijnym, a mianowicie funkcja kontroli rodzicielskiej. Dzięki niej możemy mieć wgląd w czas, jaki nasza pociecha spędza ze smartfonem, a także decydować, jakie aplikacje są dostępne na urządzeniu i jakie strony można odwiedzać.

Dobry telefon dla dziecka – polecane modele 2024

W poniższym rankingu zebraliśmy modele telefonów z różnych przedziałów cenowych. Wszystkie z nich to urządzenia znanych marek, które bezproblemowo powinny służyć młodym użytkownikom i które możemy sprezentować dziecku chociażby na komunię.

Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi 13C to niedrogie, kosztujące około 600 złotych urządzenie, które doskonale sprawdzi się jako pierwszy "dorosły" telefon dla dziecka. Smartfon wyposażony jest w standardowy dla tej półki cenowej procesor MediaTek Helio G85 oraz ekran IPS, a także 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, które będą całkowicie wystarczające do codziennego użytkowania. Bez problemu skorzystamy z zainstalowanych aplikacji, poszukamy czegoś w internecie czy wykonamy wideorozmowę. Nie zabrakło gniazda do wpięcia słuchawek, aparatów fotograficznych z przodu i z tyłu, a także – co zapewne docenią rodzice dbający o wzrok swoich pociech – certyfikatu świadczącego o niskiej emisji światła niebieskiego.

Oppo A38

Bardzo zbliżonymi parametrami charakteryzuje się Oppo A38. Oprócz różnic wizualnych telefon ten wyróżnia opcja szybkiego ładowania 33 W, a co warto zaznaczyć – kompatybilną ładowarkę znajdziemy w zestawie, co zdecydowanie nie jest regułą w dzisiejszych czasach. Model ten, dostępny w kolorze czarnym i złotym/żółtym, jest też minimalnie mniejszy.

Samsung Galaxy A25

Telefony znanej koreańskiej marki cieszą się w Polsce bardzo dobrą opinią. W przypadku poszukiwania niedrogiego telefonu dla dziecka warto zerknąć na modele z serii oznaczonej literką "A". Samsung Galaxy A25 to sprzęt dobrze przyjęty przez recenzentów i użytkowników, minimalistyczny pod kątem designu i dostępny w trzech kolorach (czarny, niebieski, żółty). Wyposażony został w naprawdę niezły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5 cala, baterię 5000 mAh i procesor Samsung Exynos 1280. Oprócz pamięci RAM 6 GB i 128 GB pamięci na dane znajdziemy tutaj także solidny zestaw aparatów fotograficznych, gniazdo do podpięcia słuchawek i – niedostępne zazwyczaj w tańszych modelach – głośniki stereo. Warto też zaznaczyć, że jest to telefon dość nowy, bo z końca 2023 roku.

Xiaomi Redmi Note 13

Seria Note od Xiaomi jest bardzo popularna wśród Polaków, więc nic dziwnego, że musiała znaleźć się w naszym zestawieniu. Redmi Note 13 to bardzo mocny zawodnik w budżetowym segmencie telefonów i w cenie, która często już spada poniżej 1000 złotych, oferuje naprawdę sporo: bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, procesor Qualcomm Snapdragon 685 wsparty 6 GB RAM, a także całkiem zgrabny zestaw aparatów. W zestawie znajdziemy nie tylko ładowarkę (Note 13 oferuje szybkie ładowanie 33 W), ale też ochronne plecki. Redmi Note 13 jest lekki (mniej niż 190 gramów), ładny i relatywnie niedrogi – naprawdę bardzo dobra propozycja na komunijny prezent.

Motorola Moto G84 5G

A co, jeśli nasze dziecko uwielbia grać w mobilne gry i zależy nam na urządzeniu bardziej wydajnym? Dobrym wyborem będzie wówczas Motorla Moto G84, telefon uniwersalny i bardzo lubiany. Marka Motorola to zresztą prawdziwy cichy bohater budżetowej półki z ostatnich lat. W tym telefonie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 695 i 12 GB RAM, które zapewnią płynne działanie w starciu z bardziej wymagającym, młodym użytkownikiem. Oprócz tego mocną stroną urządzenia jest wyświetlacz OLED cechujący się świetnym kontrastem i głęboką czernią, a na dodatek także odświeżaniem 120 Hz, które w grach będzie dużym atutem. Ten telefon również ma złącze słuchawkowe, głośniki stereo, solidną baterię oraz ładowanie 33 W. Kupując go, zamkniemy się w kwocie maksymalnie 1300 złotych.

Telefon to nie wszystko – jaki abonament będzie najlepszy dla dziecka?

Sam sprzęt w postaci telefonu komórkowego to oczywiście nie wszystko – musimy zapewnić mu jeszcze dostęp do sieci komórkowej. Warto rozejrzeć się za taką skierowaną do młodego użytkownika – niedrogą i niewymagającą podpisywania umowy na czas określony. Świetnie sprawdzają się w tym wypadku comiesięcznie odnawiane subskrypcje lub oferty "na kartę". Można też postawić na subskrypcję na dwa numery (dla rodzica i dziecka) lub wręcz dla całej rodziny. Taką możliwość oferuje chociażby nju – ich subskrypcję można połączyć z każdym z opisanych wyżej telefonów.

Podsumowanie – jaki telefon kupić dla dziecka?

Wybierając smartfon dla juniora, niezależnie czy w wieku wczesnoszkolnym, czy komunijnym, należy być świadomym, że dziecko będzie używało urządzenia nie tylko, by pozostawać z nami w kontakcie, ale przede wszystkim korzystając z multimediów, gier, aplikacji i mediów społecznościowych, na czele z TikTokiem. Telefon dla dziecka nie musi być drogi, jednak nie warto wybierać najtańszych modeli od mało znanych marek. Warto celować w segment 500-1500 złotych i ocenić choć pobieżnie ogólne parametry nabywanego urządzenia, a także zadbać o dobry abonament w komplecie. Niezależnie od tego, czy będzie to Xiaomi, Samsung czy Motorola – własny telefon na pewno zapewni młodym ludziom ogrom frajdy.

