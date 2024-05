Jeśli w miejscu Twojego zamieszkania nie ma zbyt mocnego sygnału telewizji cyfrowej naziemnej, ten model powinien się sprawdzić. Maclean MCTV-945 to antena aktywna, ze wzmacniaczem sygnału. W związku z tym zysk anteny to aż44 dBi. Zasilanie odbywa się poprzez przewód USB, co jest wygodnym rozwiązaniem. Konstrukcja anteny sprawia, że odbiera sygnał dookoła, nie trzeba więc idealnie nakierować jej na nadajnik telewizyjny. Być może nie jest to najważniejsze w przypadku anteny DVB-T2, ale ten model wygląda bardzo atrakcyjnie.

Najważniejsze cechy: Typ anteny zewnętrzna