Współpraca znanych twarzy z producentami sprzętu elektronicznego nikogo już nie zaskakuje. Firma Lenovo właśnie pochwaliła się, iż Jan-Krzysztof Duda będzie korzystał z jednego z jej flagowych produktów.

Jan-Krzysztof Duda wybrał Lenovo ThinkPad P1 3. generacji

Lubicie szachy? Jeśli tak, to istnieje spore prawdopodobieństwo, iż nazwisko Jan-Krzysztof Duda coś Wam mówi. Arcymistrz szachowy został nowym ambasadorem marki Lenovo i wybrał dla siebie mobilną stację roboczą ThinkPad P1 3. generacji. To laptop, który wedle producenta wyróżnia się szybkością i stabilnością pracy, a także lekką i jednocześnie wytrzymałą konstrukcją z włókna węglowego.

Jan-Krzysztof Duda będzie korzystał z laptopa przygotowanego pod kątem własnych preferencji. Mowa o sprzęcie, który przy wadze 1,7 kg może pochwalić się procesorem Intel Core i7, 32 GB pamięci RAM DDR4, dyskiem SSD o pojemności 1 TB oraz kartą graficzną NVIDIA Quadro T1000.

Po co arcymistrzowi szachowemu dobry komputer?

Jan-Krzysztof Duda w szachy gra odkąd ukończył 5 lat. Pierwszy tytuł Mistrza Świata zdobył już w 2008 roku w kategorii do lat 10, a większy rozgłos zyskał w kwietniu 2020 roku, kiedy pokonał Magnusa Carlsena, Mistrza Świata i jednego z najlepszych szachistów wszechczasów. Jak tłumaczy, nowe technologie są dla niego bardzo istotne i znacząco ułatwiają treningi. A te trwają po kilka godzin dziennie.

„Nowoczesna technologia na dobre odmieniła oblicze szachów. Gracze mają wręcz nieograniczony dostęp do bazy informacji oraz silników szachowych, których algorytmy mogą przetworzyć nawet pół miliarda partii szachowych podczas jednej sesji. Co nie uległo zmianie, to ogromna rola przygotowania umysłu do każdej rozgrywki, a tym samym analitycznego, kreatywnego podejścia do gry. Dlatego trenuję nawet do 6-7 godzin dziennie przed ekranem czy to analizując partie szachowe, czy tocząc pojedynki przed komputerem. Trenuję przed turniejami, będąc w podróży, a na zawodach w pokojach hotelowych – dlatego mój komputer musi być zawsze dostępny na wyciągnięcie ręki oraz gwarantować bezawaryjność. I taki sprzęt znalazłem w ofercie Lenovo, których urządzenia znane są mi od dawna. Mając na uwadze moje pozytywne doświadczenia oraz potrzeby, które spełnia wysoka wydajność i mobilność oferowanych przez nich stacji roboczych, zdecydowałem się na taki wybór i cieszę się, mogąc współpracować z Lenovo w moim dalszym rozwoju.” – Jan-Krzysztof Duda

Aktualnie Jan-Krzysztof Duda rozpoczął udział w Pucharze Świata FIDE w Soczi. Kiedy ostatni raz Wy graliście, jeśli w ogóle, w szachy?

Źródło: Lenovo