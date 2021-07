Lenovo ThinkPad X1 Nano przesuwa granicę lekkości i mobilności laptopa. Nie idzie przy tym na kompromisy - dostarcza efektywne i komfortowe narzędzie do pracy w każdych okolicznościach.

ocena redakcji:









4,2/5

Kilkanaście ostatnich miesięcy pokazało, że rzeczywistość, w jakiej przyszło nam się odnaleźć, potrafi zmienić się nie do poznania, praktycznie z dnia na dzień. Nie do wszystkiego można się przygotować, ale można pomóc losowi i zapewnić sobie zestaw uniwersalnych narzędzi, które we współczesnym świecie są na wagę szwajcarskiego scyzoryka.

Jednym z takich narzędzi jest laptop. Sprzęt, który sprawdza się w wielu sytuacjach i umożliwia pracę w dowolnym miejscu. Z chwilą, kiedy świat powoli zaczyna się otwierać na nowo, może to oznaczać zarówno wykonywanie swoich obowiązków z domu, jak i konieczność powrotu do mobilnego trybu życia. Pogodzenie tych dwóch scenariuszy jednym urządzeniem wydaje się trudne, ale Lenovo ze swoją serią ThinkPad od lat udowadnia, że jest to możliwe.

Jednym z modeli wpisujących się w aktualne potrzeby jest model Lenovo ThinkPad X1 Nano, który jest przykładem na to, że lekki laptop wcale nie musi oznaczać mniejszej mocy.

Mniejsza waga - lepsza mobilność

ThinkPad X1 Nano przy pierwszym kontakcie zaskakuje swoją wagą. Będąc przyzwyczajonym do laptopów ważących ok. 2-3 kilogramy, Lenovo postawiło bardzo wysoko poprzeczkę i ten model waży już tylko 907 gramów, czyniąc go najlżejszym ThinkPadem w historii.

Jak udało się osiągnąć tak niską wagę? Sięgając po odpowiednie materiały tj. stop magnezu i włókno węglowe. Dzięki temu cała konstrukcja jest lekka i nie traci nic na wytrzymałości.

Obudowa laptopa pokryta jest matowym tworzywem sztucznym o gumowym charakterze, które zmniejsza śliskość, a co za tym idzie, ryzyko, że nagle wyślizgnie się nam z rąk.

Nawet gdyby jednak tak się stało, to nie będzie to wiązać się z nerwowym podniesieniem ciśnienia, bowiem laptop przeszedł rygorystyczne testy wojskowe, które są zgodne ze standardami MIL-STD-810H, a to oznacza, że wytrzyma ekstremalne sytuacje - od uderzeń i upadków, przez wystawienie na ekstremalne temperatury, zalanie wodą, aż po nieważkość, gdyby ktoś chciał z niego korzystać w turystyce kosmicznej (a tam każdy gram bagażu ma znaczenie).

Jakość wykonania ThinkPada X1 Nano jest perfekcyjna. Naprawdę nie można się przyczepić do absolutnie niczego. Spasowanie poszczególnych elementów, sztywność i solidność obudowy są na najwyższym poziomie. To wszystko sprawia, że z laptopa po prostu chce się korzystać jak najczęściej, a ponieważ jest tak kompaktowy, można go zabierać ze sobą naprawdę wszędzie.

Mniej czekania - więcej czasu na efektywną pracę

Czas to pieniądz, zatem liczy się każda sekunda - szczególnie, gdy trzeba szybko odczytać maila. Laptop uruchamia się w mgnieniu oka (poniżej 1 sekundy), aplikacje ładują się bez żadnych opóźnień, a praca pod dużym obciążeniem nie stanowi dla ThinkPada wyzwania.

Słowa ta potwierdza obecność certyfikacji Intel Evo, czyli wysokiego standardu Intela, którego uzyskanie obarczone jest koniecznością rygorystycznych testów. Obejmują one praktycznie każdy aspekt pracy laptopa, od wydajności, przez płynność i stabilność działania, aż po długość pracy bez konieczności ładowania.

Jeśli chodzi o ten ostatni aspekt, to deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu sięga nawet do 13 godzin, co spokojnie wystarcza na cały dzień. Co ważne, nawet gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia energii w akumulatorze, to również nie będzie trzeba zbyt długo czekać.

Dzięki technologii Rapid Charge naładowanie go od zera do 80 procent zajmuje zaledwie godzinę. Robiąc więc sobie krótką przerwę od pracy, można spokojnie podłączyć sprzęt do gniazdka i przywrócić mu energię do dalszego działania.

Na co jeszcze nie będzie trzeba czekać? Na pobieranie plików. Każdy wariant Lenovo ThinkPad X1 Nano obsługuje najszybszy standard łączności bezprzewodowej, czyli Wi-Fi 6. Jeśli przewidujemy pracę w warunkach kiepskiego dostępu do sieci Wi-Fi, warto zdecydować się na wersję z wbudowanym modemem. Można wybierać pomiędzy standardem 4G i 5G. Ta ostatnia spełnia już wymogi transmisji danych przyszłości i już nigdy nie będzie poza zasięgiem tego, co ważne.

Mały ekran - większa przestrzeń robocza

Kompaktowy laptop zaprojektowany pod kątem mobilności zazwyczaj nie wypada tak dobrze w kontekście wygody pracy na dość niewielkim ekranie. Na szczęście poradzono sobie i z tą niedogodnością.

Zamiast stosować najbardziej popularne proporcje 16:9, zdecydowano się wydłużyć ekran w pionie. Dodatkowe miejsce zyskane dzięki wyświetlaczowi o proporcjach 16:10 naprawdę jest przydatne i zdecydowanie podwyższa komfort pracy.

W zasadzie mógłbym w tym miejscu zakończyć fragment dotyczący wyświetlacza w ThinkPadzie X1 Nano, ale to nie wszystkie jego zalety. Lista zaś jest długa - rozdzielczość 2K 2160x1350 pikseli, obsługa standardu Dolby Vision, stuprocentowe pokrycie palety sRGB i jasność 450 cd/m2.

To wszystko sprawia, że obraz będzie wyjątkowo szczegółowy i czytelny w każdych warunkach, nawet w mocno oświetlonym miejscu, przy stoliku w kawiarni, w trakcie podróży pociągiem, czy siedząc wygodnie przy biurku ustawionym bezpośrednio przy oknie. Dla ThinkPad X1 Nano nie ma to znaczenia. Można spokojnie skupić się na istotnych rzeczach do zrobienia.

Mniejsze ryzyko - większe bezpieczeństwo

Wykorzystując laptopa do zawodowych celów, absolutnie kluczowym elementem jest zadbanie o bezpieczeństwo przechowywanych na nim danych. Osoby postronne powinny mieć jak najbardziej utrudniony do nich dostęp. Inżynierowie Lenovo pochylili się i nad tym zagadnieniem.

Znajdziemy więc tutaj cały szereg zabezpieczeń pod zbiorczą nazwą ThinkShield. Obejmują one szybki czytnik linii papilarnych w standardzie Match-on-Chip (obraz linii papilarnych jest zapisywany i weryfikowany bezpośrednio w układzie scalonym, nie jest nigdzie przesyłany) i dodatkowo wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji potrafiące wykryć użycie fałszywych odcisków.

Kolejnym zabezpieczeniem jest kamera IR obsługująca technologię rozpoznawania twarzy Windows Hello. Za jej pomocą można wygodnie i szybko logować się do komputera bez konieczności wprowadzania hasła.

Oprócz tego posiada jednak jeszcze dodatkową funkcję, a mianowicie rozpoznaje, czy użytkownik znajduje się przed ekranem. Jeśli wykryje, że się oddalił, to automatycznie zablokuje dostęp do laptopa. To bardzo wygodne rozwiązanie, pozwalające uniknąć wielu nieprzyjemnych i niepożądanych sytuacji. Alternatywnie można również zasłonić kamerkę fizyczną przesłoną ThinkShutter, aby zachować prywatność.

Nie mogło również zabraknąć wbudowanego modułu szyfrującego dane dTPM. To wszystko w połączeniu z charakterystyczną dla marki ThinkPad zgodnością z 12 wymaganiami normy wojskowej i odpornością na ekstremalne warunki pracy, zalanie czy upadki sprawia, że mowa o urządzeniu bezpiecznym pod każdym kątem.

Mniej trosk i obaw, więcej spokojnego snu

Inwestując w sprzęt taki jak ThinkPad X1 Nano (a zdecydowanie bardziej odpowiednim słowem jest właśnie inwestycja, a nie wydatek), można oczekiwać specjalnego traktowania także po zakończeniu transakcji. Kupując tego laptopa, otrzymujemy zatem nie tylko standardową gwarancję, ale coś ekstra. Porównanie do lotów klasą biznes jest jak najbardziej na miejscu.

W razie jakichkolwiek problemów ze sprzętem otrzymujemy całodobowe zaawansowane wsparcie techniczne bez konieczności przebijania się przez infolinię. Pod jednym numerem kontaktowym można załatwić całą sprawę do samego końca.

Lenovo Premier Support oznacza również naprawę pod wskazanym adresem oraz priorytet dostępności części. To wszystko sprawia, że ewentualna awaria sprzętu będzie usunięta bezzwłocznie, a utrudnienia i przerwy w pracy ograniczone do minimum.

Ach, i jeszcze jedno. Gwarancja Lenovo Premier Support trwa dłużej, bo aż 3 lata. Przy intensywnym, profesjonalnym korzystaniu z laptopa, może to oznaczać cały cykl jego użytkowania.

Mniej więcej czas na podsumowanie

Chociaż pisanie o sprzęcie z wysokiej półki jest przyjemne i można je z powodzeniem przedłużać w nieskończoność, to jednak znać trzeba również umiar. W końcu myślą przewodnią tego artykułu jest minimalizm. Ograniczanie zbędnych elementów i skupianie się na tym, co najistotniejsze. A w przypadku Lenovo ThinkPad X1 Nano wniosek jest jeden. Szukając laptopa do pracy i nie będąc ograniczonym budżetem na jego zakup, trudno znaleźć coś lepszego.

Artykuł powstał we współpracy z Lenovo.