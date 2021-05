Dla wszystkich szczęśliwców, którym udało się dostać konsolę PS5 mamy dobre wieści – w wywiadzie dla WIRED, Hermen Hulst – osoba, która nadzoruje zespoły deweloperskie – potwierdził, że japoński gigant pracuje nad ponad dwudziestoma tytułami.

Ponad dwadzieścia nowych gier, z czego połowa to nowe marki

Wygląda na to, że SONY pomału zaczyna skupiać się nad produkcją tytułów, które zasilą, póki co skromną bibliotekę gier na konsolę PS5. W niedawnym wywiadzie dla serwisu WIRED Hermen Hulst potwierdził, że studio ma obecnie pełne ręce roboty, bowiem w produkcji jest ponad dwadzieścia gier. Trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawe informacja, bowiem na ten moment wiemy jedynie, że wśród nich jest na pewno Ratchet & Clank: Rift Apart, God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 oraz Kena: Bridge of Spirits.

Horizon Forbidden West – czy gra zadebiutuje jeszcze w 2021 roku?

W przypadku kontynuacji przygód Aloy nie wiemy jednoznacznie kiedy gra trafi w nasze ręce. Jim Rayan – CEO SONY – jest bowiem bardzo zadowolony z postępu prac. Warto dodać, że wspomniany wyżej Hermen Hulst jest również współzałożycielem studia Guerilla Games, a w wywiadzie dodał, że miał ostatnio okazję spędzić trochę czasu z grą i stwierdził, że pracę przebiegają zgodnie z planem i gra trafi do nas jeszcze w tym roku. Pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że tak faktycznie będzie.

A co z God of War: Ragnarok?

W przypadku kontynuacji przygód Kratosa i Arteusa sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Co prawda od zapowiedzi God of War: Ragnarok minęło już trochę czasu, to nic nie wskazuje na to, aby gra miała zadebiutować w 2021 roku. Informacje wielokrotnie potwierdzał Schreier, który i tym razem wspomniał, że gra została już dawno opóźniona i nie ma co liczyć na debiut jeszcze w tym roku. Oczywiście nie są to oficjalnie informacje, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnego potwierdzenia przez SONY.

Kena: Bridge of Spirits to nie jedyna gra, nad którą pracuje Ember Lab

Na szczęście trochę lepsze informacje pochodzą ze studia Ember Lab, dla którego przepiękna Kena: Bridge of Spirits, będzie debiutancką produkcją. Współzałożyciel studia – Josh Grier – wspomniał o tym, że studio już pracuje nad kolejną produkcją. Grier wychwalał przy tym możliwości, jakie daje dysk SSD oraz dodał, że studio jeszcze w pełni ich nie wykorzystało.

Źródło: WIRED, GameSpot, IGN, inf. własna