Horizon: Forbidden West – czyli sequel ciepło przyjętej produkcji Horizon: Zero Dawn, jeszcze w tym tygodniu ma ukazać się na 14-minutowym materiale z rozgrywki.

Horizon: Forbidden West – materiał z rozgrywki ujrzymy podczas State of Play

Od momentu pierwszej zapowiedzi kontynuacji przygód Aloy minął już prawie rok, a jedyne informacje jakie ostatnimi czasy otrzymywaliśmy, to gdybanie, czy gra trafi w ręce graczy jeszcze w tym roku. Na szczęście wkrótce może się to zmienić, bowiem studio Guerilla Games właśnie zapowiedziało, że podczas State of Play będziemy mogli zobaczyć aż 14-minutowy pokaz z rozgrywki.

Kiedy zobaczymy kolejny odcinek z serii State of Play?

Nie są to oczywiście jedyne dobre wieści. Studio potwierdziło również, że najnowszy odcinek z serii State of Play zadebiutuje już 27 maja 2021 roku o godzinie 23:00 polskiego czasu. Warto przypomnieć, że podczas ostatniego pokazu mieliśmy okazję zobaczyć podobnej długości materiał z kolejnej gry na PS5 – Ratchet & Clank: Rift Apart. Horizon: Forbidden West trafi na konsole PS4 oraz PS5 prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Miejmy nadzieję, że SONY oficjalnie potwierdzi datę premiery podczas czwartkowego pokazu.

Źródło: PlayStation Blog, @Guerilla