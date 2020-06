Oczekiwanie na PlayStation 5 nie należy do największych przyjemności. Sony bardzo mocno dawkuje informacje na temat nowej konsoli. Gdy wydawało się, że wreszcie zobaczymy pierwszy pokaz gier, na ostatniej prostej posypał się również ten temat.

Sony odwołuje prezentację gier na PlayStation 5. Trzeba będzie poczekać dłużej

Dodajmy, iż chodzi tutaj o prezentację, którą zapowiedziano ledwie kilka dni temu. Zaplanowana na 4 czerwca transmisja miała dać graczom pierwszą możliwość rzucenia okiem na gry szykowane z myślą o PlayStation 5. Przed momentem na oficjalnych kanałach PlayStation w serwisach społecznościowych pojawił się komunikat, iż prezentacja została odwołana, ponieważ obecny czas nie jest „czasem na świętowanie”.

Trzeba uzbroić się w dodatkową porcję cierpliwości. Jak dużą? Tego niestety nie wiadomo. Pozostaje wyczekiwać kolejnych komunikatów.

Sony reaguje na sytuację w USA

Być może domyślacie się już, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Firma Sony dołączyła do grona popierających kampanię Black Lives Matter i reagujących na wydarzenia, jakie rozgrywają się obecnie w USA. Liczne protesty, zamieszki na ulicach, plądrowanie sklepów, a nawet wprowadzona godzina policyjna w wybranych miastach nie stanowią sprzyjających okoliczności do rozrywki. A z nią właśnie utożsamiane są konsole i gry.

Popieracie decyzję podjętą przez Sony? Wygląda na to, że ogłoszenie nowego terminu będzie możliwe dopiero po opanowaniu sytuacji w USA.

