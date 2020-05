Chociaż o PlayStation 5 mówi się naprawdę często, wielu konkretów wciąż brakuje. Sony wreszcie zamierza się nimi podzielić. I wiemy, kiedy dokładnie to nastąpi.

Gry na PlayStation 5? Sony pochwali się nimi już za kilka dni

Mamy tutaj do czynienia z potwierdzeniem nieoficjalnych doniesień, które sugerowały, że na początku czerwca PlayStation 5 znów znajdzie się na językach całej branży. Sony ujawniło, że 4 czerwca przeprowadzi cyfrową prezentację poświęconą swojej nowej konsoli. Można będzie śledzić ją na za pośrednictwem oficjalnych kanałów Sony na portalach Twitch oraz YouTube. Start zaplanowano na 22:00 naszego czasu.

Wedle zapewnień, zainteresowani powinni zarezerwować sobie ponad godzinę na seans. Wydany komunikat sugeruje, iż prezentacja skupi się nie tyle na samym sprzęcie, co na grach.

„Jestem podekscytowany mogąc podzielić się informacją, że wkrótce zobaczymy gry, w które będziecie grać po premierze PlayStation 5 już te święta. Gry zmierzające na PS5 to pokaz tego co najlepsze w branży przygotowywane przez studia z całego świata. Studia zarówno większe, jak i mniejsze, te młodsze i te o bardziej ugruntowanej pozycji. Wszystkie ciężko pracowały nad tworzeniem gier, które pokażą potencjał tego sprzętu.” - Jim Ryan, President & CEO Sony Interactive Entertainment

To pierwsza z serii prezentacji o PlayStation 5

Czy można spodziewać się również ujawnienia wyglądu konsoli, który wciąż pozostaje zagadką? Liczący na to powinni zachować chłodną głowę, ponieważ nie jest to wykluczone, ale dość mało prawdopodobne.

Nie tylko z powodu tego, iż Sony akcentuje tutaj kwestię gier. Jednocześnie stwierdza, że jest to pierwsza z serii prezentacji poświęconych PlayStation 5. W takiej sytuacji nie należy oczekiwać, że od razu odsłonięte zostaną wszystkie karty.

Czekacie na PlayStation 5? Jeśli tak to zapewne macie też w głowie gry, których zapowiedzi chcielibyście zobaczyć. Podzielcie się nimi w komentarzach. Nasz cichy faworyt to Horizon: Zero Dawn 2.

Źródło: PlayStation

