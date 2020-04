Kontrolery do gier

Sony wreszcie zaskoczyło pozytywnie. Zaprezentowano DualSense, czyli oficjalny kontroler PlayStation 5. Nie wypada zaprzeczać, że szybko wpada w oko. Co poza ciekawą stylistyką zaoferuje?

DualSense to oficjalny kontroler PlayStation 5

Deklaracje producenta nikogo raczej nie zaskoczą. Jak twierdzi, postanowiono zachować wiele z tego, co gracze polubili w DualShock 4, a jednocześnie dodać nową funkcjonalność i dopracować wygląd.

Dzięki DualSense twórcy gier na PlayStation 5 mają otrzymać możliwość zbadania o to, aby gracze jeszcze bardziej zanurzyli się w rozgrywce. Wręcz poczuli ją, za co odpowiadać ma dotykowe sprzężenie zwrotne. W trakcie rozgrywki ma zapewniać to różnorodne wrażenia. Jako przykład podawana jest jazda samochodem, inna po twardej nawierzchni, a inna po błocie. Swoją rolę odgrywać mają też wyzwalacze adaptacyjne w przyciskach L2 i R2. Dzięki nim jak nigdy wcześniej radość dawać ma np. strzelanie z łuku.

Zrezygnowano z przycisku Udostępnij, chociaż może właściwsze jest stwierdzenie, że zastąpiono go przyciskiem Utwórz. Producent wspomina tu o nowych sposobach tworzenia niesamowitych treści z rozgrywki, którymi można się łatwo podzielić ze światem, ale na szczegóły każe czekać. Wedle zapewnień, względem kontrolera z obecnej generacji DualSense przyniesie lepszą żywotność akumulatora i to przy mniejszej wadze całej konstrukcji. Zadbano też o wbudowany mikrofon.

Nie da się pominąć kwestii stylistyki, bo i tu widać zmiany. Skorygowano pozycję pozycję paska świetlnego, ale wzrok przyciąga przede wszystkim kolorystyka. Sony zdecydowało się na dwukolorowy projekt, co już samo w sobie jest pewnym zaskoczeniem. Dodatkowo zdecydowanie dominuje biel.

Jak oceniacie design DualSense?

Prezentacja DualSense to dobry znak dla wyczekujących PS5

W oficjalnym komunikacie czytamy, że producentowi udało się osiągnąć swojego rodzaju kamień milowy. Poza publiczną prezentacją DualSense ważne jest, że właśnie trafia on w ostatecznej wersji do programistów. Wygląda na to, że premiera konsoli nie jest zagrożona i odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi założeniami, czyli w okresie świątecznym tego roku.

„DualSense to radykalne odejście od naszej poprzedniej oferty kontrolerów i pokaz tego, jak silnie odczuwamy skok pokoleniowy przy PS5. Nowy kontroler, wraz z wieloma innowacyjnymi funkcjami PS5, znacząco zmieni doznania z gier - kontynuując naszą misję mającą na celu przekraczanie granic rozgrywki, teraz i w przyszłości. Społeczności PlayStation chcę podziękować za dzielenie z nami tej ekscytującej podróży, podczas której zbliżamy się do premiery PS5 w okresie świątecznym 2020. Z niecierpliwością czekamy na dalsze informacje na temat PS5, w tym na temat projektu konsoli.” - Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment

Źródło: Sony

