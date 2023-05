John Wick żyje i nigdzie się nie wybiera. Choć może to niezbyt fortunne stwierdzenie, jako że wkrótce zobaczysz go wszędzie. Właściciele praw do marki zamierzają wykorzystać je w stu procentach.

John Wick 5 potwierdzony, a to dopiero początek

Keanu Reeves to w ostatnich latach jeden z najbardziej lubianych aktorów. Z kolei seria John Wick, w której wciela się w protagonistę, budzi olbrzymie zainteresowanie, przez co regularnie otrzymujemy kolejne odsłony. Dopiero co zadebiutował John Wick 4, a autorzy już zabrali się za przygotowanie piątego filmu z serii. Siła marki jest tak duża, że to i tak dopiero początek.

Ekipa Lionsgate zapowiedziała, że marka John Wick powróci nie tylko w piątej części głównej serii filmowej, ale też w kilku innych projektach. Planowane są między innymi spin-offy – w przyszłym roku pojawi się Ballerina (z Aną de Armas w roli głównej), a jeszcze wcześniej zadebiutować ma serial The Continental. Twórcy zapowiadają równocześnie, że pracują jeszcze nad trzema innymi.

Będzie gra z Johnem Wickiem – to prawie pewne

I to wciąż nie koniec, bo ludzie z Lionsgate podkreślają, że poważnie myślą o wysokobudżetowej grze z Johnem Wickiem w roli głównej. Miałaby to być duża i pełnokrwista gra akcji. Nie byłoby to jednakże pierwsze pojawienie się bohatera w grach – morderca występował już w Fortnite i PayDay 2, w 2017 roku zadebiutowało John Wick Chronicles na VR, a w 2020 – strategia zatytułowana John Wick Hex, będąca fabularnym prequelem filmowej sagi.

Wracając natomiast do Johna Wicka 4 – aktualnie nie ma możliwości obejrzenia go ani w kinie, ani w serwisach streamingowych. Trzy poprzednie części dostępne są za to w wielu usługach, między innymi Canal+ online, Player, Viaplay, Polsat Box Go, Cineman i Rakuten.

