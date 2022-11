John Wick: Chapter 4 wreszcie doczekał się pierwszego pełnoprawnego zwiastuna. Fani serii (a może nie tylko oni) powinni być zadowoleni.

Nowy John Wick wychodzi z cienia

Seria John Wick jest już dobrze znana. A z racji tego, że zapewnia spore przychody cały czas dzieje się wokół niej sporo. Kilka tygodni temu ogłoszono The Continental, serialowy prequel, ale ważniejszy wydaje się niezmiennie John Wick: Chapter 4. Kolejna z głównych odsłon serii, która powstaje we względnej ciszy i dłużej niż początkowo zakładano. Wygląda jednak na to, że nadszedł czas na rozpoczęcie kampanii promującej.

Opublikowanie pierwszego pełnoprawnego zwiastuna to raczej dobry krok. Baba Jaga ma zostać postawiony przed najtrudniejszym zadaniem w swoim życiu, czym twórcy zdają się mówić nam, że zobaczymy najbardziej emocjonującą część całej sagi. Wspomniany materiał delikatnie wprowadza w fabułę, która raczej nie będzie szczególnie zawiła, nie o to tutaj chodzi. Więc o co? O mocne kino akcji i pod tym kątem patrząc na nowe wideo można być dobrej myśli.

Warto zwrócić uwagę na pojawiające się postacie. Oczywiście pierwsze skrzypce gra Keanu Reeves, ale pozostała część obsady też zapowiada się świetnie. W John Wick: Chapter 4 występują bowiem między innymi Hiroyuki Sanada (Ostatni Samuraj, Mortal Kombat), Laurence Fishburne (Matrix, poprzednie części John Wick), Bill Skarsgård (To, Diabeł Wcielony), Lance Reddick (Prawo ulicy, poprzednie części John Wick), Scott Adkins (Doctor Strange, seria Champion) czy Donnie Yen (Ip Man).

John Wick: Chapter 4 zwiastun

Kiedy premiera John Wick 4?

Chyba można zaryzykować stwierdzenie, że nowy John Wick jest jedną z najgorętszych kinowych premier zaplanowanych na pierwszy kwartał przyszłego roku. Oby okazał się też jedną z najlepszych. Jeśli nic się już nie zmieni (bo wcześniej poślizg zaliczono, pierwotnie celowano w obecny rok), film zadebiutuje na naszym rynku 24 marca.

Źródło: Lionsgate Movies