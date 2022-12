Mogłoby się wydawać, że koniec roku to nie jest dobry czas na premiery gier naprawdę dużego kalibru. A jednak tym razem dostaniemy co najmniej kilka wyjątkowo ciekawych tytułów i jeden, który może potężnie namieszać w branży elektronicznej rozrywki.

Stan przedgwiazdkowy

Nie da się zaprzeczyć, że tegoroczny listopad dostarczył nam sporo emocji. Najpierw posiadacze PlayStation dostali swój od dawna wyczekiwany megahit, czyli God of War Ragnarok, potem Microsoft z Obsidian Entertainment dorzucili do tego świetne Pentiment, zaś CD Projekt Red znienacka podał datę next-genowego Wiedźmina 3, a na koniec dostaliśmy jeszcze polski, kowbojsko-paranormalny western - Evil West. I choć grudzień już tak bogaty raczej nie będzie to jednak ma szansę przyćmić poprzednie tygodnie. Pytacie w jaki sposób? Tego dowiecie się z naszego grudniowego odcinka najciekawszych premier gier. Zapraszamy do oglądania!

Najlepsze premiery gier grudnia 2022

A na jakie gry w grudniu 2022 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! :)

Źródło: własne