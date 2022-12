Zgodnie z tradycją pod koniec roku Geoff Keighley zaprasza miłośników elektronicznej rozrywki na wielkie przedstawienie. Im więcej o nim wiemy, tym bardziej jesteśmy przekonani, że The Game Awards 2022 będzie zdecydowanie warte obejrzenia.

The Game Awards 2022 – wielka nocna impreza

The Game Awards 2022 to kolejna edycja jednej z najciekawszych imprez w świecie gier. W poprzednich latach podczas tego wydarzenia zobaczyliśmy kilka naprawdę mocnych tytułów i poznaliśmy wyczekiwane daty premier. Równocześnie jednak sporo było „wypełniaczy”, przez które całość trwała grubo ponad trzy godziny. Nadmierne przeciąganie mogło się nie podobać, tym cieplej przyjmujemy wieści, że tym razem ma być krócej.

Geoff Keighley zapowiedział, że The Game Awards 2022 będzie krótsze, aby ani na chwilę nie zwalniać tempa i utrzymywać duże zainteresowanie. W trakcie (jak przypuszczam) około 2,5-godzinnej prezentacji zobaczymy między 30 a 40 tytułów – większość z nich już znamy (i wówczas obejrzymy nowe zwiastuny i fragmenty rozgrywki albo też wydawcy zdradzą nam ich daty premier), ale nie zabraknie też absolutnych nowości.

Co zobaczymy na The Game Awards 2022?

Wszystko wskazuje na to, że podczas wydarzenia zobaczymy obszerny fragment rozgrywki z bijatyki Tekken 8, a także kilka ujęć z Dead Space (Remake) oraz Star Wars Jedi: Survivor. Spodziewamy się też zwiastuna Final Fantasy XVI, jak również oficjalnej prezentacji nowej gry Hideo Kojimy, czyli Overdose. Będąc już przy Japończyku, warto też wspomnieć o spekulowanej zapowiedzi Metal Gear Solid Remake.

Wreszcie, swoim kolejnym projektem mogą także podzielić się ze światem twórcy Warframe oraz studio Naughty Dog (czyli autorzy Uncharted i The Last of Us). Mamy też zobaczyć prezentację nowej gry z serii Crash Bandicoot, a przysłowiową wisienką na torcie będzie data premiery gry Diablo IV.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, The Game Awards będzie nie tylko prezentacją nadchodzących gier i galą rozdania nagród dla najlepszych tytułów minionego roku, ale też… konkursem. Firma Valve zamierza co minutę losować szczęśliwca, który otrzyma w prezencie przenośną konsolę Steam Deck.

Kiedy The Game Awards 2022? Gdzie oglądać?

Największym minusem The Game Awards 2022 jest termin. O ile w Stanach Zjednoczonych pora będzie jak najbardziej ludzka, Polacy zainteresowani oglądaniem muszą nastawić się na zarwanie nocy z czwartku na piątek. Konkretnie wydarzenie odbędzie się 9 grudnia o godzinie 2:00 (a pół godziny wcześniej rozpocznie się tzw. pre-show).

Transmisję będzie można oglądać na wszystkich topowych platformach streamingowych: na czele z usługami Steam.TV, YouTube i Twitch.

Źródło: The Game Awards, GamingBolt