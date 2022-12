Valve zaprasza na specjalną akcję, dzięki której wybrane osoby otrzymają za darmo konsolę Steam Deck. Wystarczy odrobina szczęścia oraz spełnienie kilku warunków.

Valve rozda Steam Decki za darmo

Już 8 grudnia odbędzie się kolejna gala The Game Awards 2022. Z pewnością będzie to dla wielu graczy interesujące wydarzenie, nie tylko z uwagi na ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach (w tym gry roku), ale też zapowiedzi nowych tytułów. Kolejnym powodem, by oglądać TGA 2022 jest specjalna akcja Valve, dzięki której będzie można wygrać przenośną konsolę Steam Deck.

Valve, aby uczcić The Game Awards, otwartą sprzedaż Steam Decka i świat gier ogółem, będzie losować rozdanie jednego Steam Decka 512 GB co minutę podczas transmisji tegorocznego The Game Awards.

Jak wziąć udział w losowaniu?

Na liście krajów objętych promocją znajduje się Polska, zatem każdy gracz z naszego kraju ma szansę na wygranie Steam Decka. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się tutaj (każda osoba, która to zrobi otrzyma ekskluzywną, animowaną naklejkę cyfrową Steam Pal). Jednym z warunków wzięcia udziału w losowaniu jest dokonanie zakupu na platformie Steam między 14 listopada 2021 a 14 listopada 2022, w celu zweryfikowania kraju. Konieczne jest również posiadanie niezbanowanego konta.

Transmisję można śledzić na Steam.tv - zwycięzcy będą ogłaszani na czacie. The Game Awards z reguły trwa około 2-3 godzin, dlatego też rozdanych zostanie zapewne od 120 do 180 najdroższych wersji urządzenia (512 GB, cena: 3099 zł).

Źródło: steam