24 dni i 24 konkursy z rewelacyjnymi nagrodami. Co to takiego? Benchmarkowy Kalendarz Adwentowy, rzecz jasna. Mikołaj zawitał już do naszej redakcji i nie przyszedł z pustymi rękami…

Kalendarz Adwentowy 2020 – 24 konkursy na dobry koniec roku

Tak, to już ten czas. W tym roku wiele nie poszło tak, jak się spodziewaliśmy i z wielu rzeczy musieliśmy zrezygnować – bardziej lub mniej, ale chyba każdemu wirus pokrzyżował plany. Na szczęście nie dotyczy to benchmarkowego Kalendarza Adwentowego i jak co roku zapraszamy Cię do zabawy. Jeśli tylko masz ochotę, to od 1 do 24 grudnia weźmiesz udział w konkursach, w których do wygrania będą wyśmienite nagrody. Znajdą się wśród nich najlepsze urządzenia, jakie możesz kojarzyć z naszych recenzji.

Tak jak w klasycznym kalendarzu adwentowym z czekoladkami, tak i w tym benchmarkowym z nagrodami każdemu dniu oczekiwania na Boże Narodzenie odpowiada jedno okienko, co oznacza w tym przypadku jeden konkurs. To, czym te kalendarze się różnią, polega na tym, że nie oszukasz systemu i nie zjesz kilku czekoladek jednego dnia – zaglądaj więc codziennie na stronę akcji i wykaż się cierpliwością, a ta może zostać nagrodzona.

Zapraszamy do zabawy - mamy nagrody. Rusza benchmarkowy Kalendarz Adwentowy

Oprócz cierpliwości, będziesz jeszcze potrzebować kreatywności. Każdego dnia musisz bowiem odpowiedzieć na cztery pytania, z czego tylko trzy są zamknięte. W czwartym zachęcamy Cię do nieco dłuższej wypowiedzi i to od niej właśnie będzie zależało to, do kogo trafi nagroda. Twoje zadanie polega więc na przekonaniu nas, ale oczywiście nie możesz też pomylić się w trzech pierwszych pytaniach – odpowiedzi szukaj w naszych newsach i recenzjach oraz na stronach producentów.

Życzymy ci powodzenia i przyjemnej zabawy!

Zobacz Kalendarz Adwentowy 2020