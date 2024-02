Rząd Kanady wprowadza zakaz używania Flippera Zero. Według rządzących, popularny gadżet może być wykorzystany do kradzieży samochodów. Twórcy mają na ten temat inne zdanie i przedstawiają sprzęt w dobrym świetle.

Flipper Zero to przenośne, programowalne urządzenie, które pozwala przeprowadzać testy bezpieczeństwa z wykorzystaniem popularnych standardów bezprzewodowej komunikacji. Założenie ma być dobre. Problem w tym, że urządzenie może służyć do hakowania urządzeń. W grudniu 2022 r. było głośno o atakach w Warszawskim metrze, które przeprowadzono najprawdopodobniej z użyciem narzędzia Flipper Zero. Jakiś czas później firma Apple wydała aktualizację iOS, która zabezpiecza iPhone’y przed atakami.

Kanada zakazuje Flippera Zero

Kanada mierzy się z ogromną skalą kradzieży samochodów. Podczas krajowego szczytu poświęconego przeciwdziałaniu kradzieży samochodów, rządzący ujawnili niepokojące statystyki - w Kanadzie co roku kradnie się około 90 tys. pojazdów (co oznacza, że złodzieje dokonują kradzieży samochodu średnio co 6 min).

Rząd chce z tym walczyć. Jednym ze sposobów ma być zakaz używania wszelkich urządzeń służących do kopiowanie sygnałów bezprzewodowych (czyli m.in. Flippera Zero).

Kanadyjski minister przemysłu François-Philippe Champagne ogłosił zakaz importu, sprzedaży i używania konsumenckich urządzeń hakerskich.

Programiści odpierają zarzuty

Flipper Devices, firma stojąca za urządzeniami Flipper Zero, twierdzi, że gadżetu nie można używać do kradzieży pojazdów zbudowanych w ciągu ostatnich 24 lat. W oświadczeniu dla serwisu Bleeping Computer czytamy:

"Flipper Zero nie może być użyty do przejęcia żadnego samochodu, w szczególności tych wyprodukowanych po latach 90-tych, ponieważ ich systemy bezpieczeństwa mają zmienne kody. Ponadto wymagałoby to aktywnego blokowania sygnału od właściciela, aby złapać oryginalny sygnał, czego sprzęt Flipper Zero nie jest w stanie zrobić.

Flipper Zero jest przeznaczony do testów bezpieczeństwa i rozwoju, a my podjęliśmy niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić, że urządzenie nie może być wykorzystywane do niecnych celów".

Jak jest w rzeczywistości? Flipper Zero teoretycznie nie jest groźny, ale w sieci znajdziemy poradniki ułatwiające wykorzystanie urządzenia do nielegalnych rzeczy. Jak to zwykle bywa z technologiami, zawsze znajdzie się grupa ludzi, która wykorzystuje taki sprzęt do niewłaściwych celów. Ciekawy materiał na temat Flipper Zero (i jego potencjalnego wykorzystania) nagrał David Bombal.

Źródło: Bleeping Computer, X François-Philippe Champagne, YouTube @ David Bombal, foto: iFixit