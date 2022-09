Skydance New Media z Amy Hennig na czele ujawniło pierwsze informacje na temat gry przygotowywanej wspólnie z Marvelem. Trzeba przyznać, że intrygujące.

Amy Hennig nadzoruje prace nad grą AAA

Skydance New Media to nowe studio, na temat projektu którego spekulowało się ostatnio całkiem sporo. Przecieki sugerowały bowiem, że będzie to coś dużego. Pierwsze oficjalne informacje nie pozostawiają co do tego wątpliwości, mówimy o produkcji AAA. I chociaż nowe studio, to głównodowodząca pracami jest dobrze znana. Szefową Skydance New Media jest Amy Hennig, która w przeszłości reżyserowała gry z serii Uncharted czy Legacy of Kain.

Co ujawniono? Przede wszystkim to, iż szykowana jest „oparta na narracji gra przygodowa” osadzona w czasach II wojny światowej. Pojawi się tu czwórka bohaterów - młody Kapitan Ameryka (Steve Rogers), Czarna Pantera (Azzuri), a także Gabriel Jones - amerykański żołnierz z Howling Commandos i Nanali - przywódczyni raczkującej wakandyjskiej grupy szpiegowskiej. Niestety to tak naprawdę wszystko no ten moment, no poza krótkim teaserem.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za cały entuzjazm oraz wsparcie, jakie otrzymaliśmy od fanów, i podekscytowani, że możemy wreszcie ujawnić pierwsze przelotne spojrzenie na tę grę podczas tegorocznego D23 Expo. Marvel jest niesamowitym partnerem w całym procesie twórczym, gdy rozwijamy oryginalną historię i budujemy nowy, ekscytujący zespół bohaterów. Mamy nadzieję, że fani są zaintrygowani tą zapowiedzią i cieszymy się, że będziemy mogli podzielić się kolejnymi informacjami w przyszłości.” - Amy Hennig

Pierwszy zwiastun gry studia Skydance New Media

Sporo niewiadomych i zapewne odległa premiera

Mimo wszystko enigmatyczna zapowiedź spotkała się ciepłym przyjęciem, pojawia się sporo komentarzy od graczy liczących na coś ciekawego. Nie należy jednak nastawiać się na to, że szybko zagramy.

Dość skąpe informacje na temat rozgrywki można by jeszcze zrozumieć, z reguły mamy do czynienia z takim obrotem spraw podczas pierwszej zapowiedzi nowej gry. W tym przypadku nie padano jednak nie tylko przybliżonej daty premiery czy platform docelowych. Nie poznaliśmy nawet oficjalnego tytułu gry.

Źródło: Marvel Entertainment