Pompy ciepła i klimatyzatory to urządzenia, które zazwyczaj nie powodują problemów dla swoich właścicieli. Niemniej jednak, w pewnych specyficznych okolicznościach, może zdarzyć się, że ich działanie może prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji, włączając w to nawet areszt.

Pompy ciepła i klimatyzatory zdobywają coraz większą popularność w Polsce. Szczególnie pompy ciepła, które są często łączone z instalacjami fotowoltaicznymi, stają się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych źródeł ogrzewania. Niemniej jednak, warto pamiętać, że nawet najbardziej ekologiczna inwestycja może przynieść nieoczekiwane problemy, jeżeli nie zostanie prawidłowo zainstalowana i obsługiwana.

Skargi na zbyt głośno pracujące urządzenia

"Dziennik Gazeta Prawna" donosił jakiś czas temu o interesującej sprawie przedsiębiorcy, który prowadził sklep spożywczy. Przedsiębiorca ten znalazł się na ławie oskarżonych w sądzie, po tym jak otrzymał skargi na zbyt głośno pracujący agregat klimatyzacji. Ostatecznie sprawa zakończyła się nałożeniem na niego kary grzywny, jednak prawo przewiduje również inne, bardziej surowe kary za tego typu wykroczenia.

Zbyt głośna praca urządzeń takich jak klimatyzator może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Zgodnie z art. 51 par. 1 kodeksu wykroczeń, możliwe jest ukaranie za różne źródła hałasu. Ten konkretny fragment kodeksu mówi, że "kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Więzienie to raczej ostateczność

Prawo przewiduje różne sposoby ukarania osoby, która zakłóca spokój publiczny. Sąd może nałożyć na taką osobę grzywnę w wysokości od 20 do 5000 złotych, zarządzić areszt o długości od 5 do 30 dni, lub nałożyć karę ograniczenia wolności, która może trwać nawet do miesiąca.

Warto jednak zauważyć, że nie tylko klimatyzator może być źródłem problemów. Powietrzna pompa ciepła, działająca na podobnej zasadzie, również może powodować hałas, jeżeli nie zostanie prawidłowo zamontowana.

Agata Borodziuk, kierownik działu pomp ciepła w firmie Polenergia Pompy Ciepła, podkreśla, że jednostka zewnętrzna pompy ciepła powinna być umieszczona w odpowiedniej odległości od granicy działki, aby hałas nie przeszkadzał sąsiadom. Dodatkowo, prawidłowy montaż urządzenia powinien zapewnić, że nie będzie ono pracować zbyt głośno i nie będzie słyszalne ani w ciągu dnia, ani w nocy.

Prawo przewiduje, że na granicy posesji w zabudowie jednorodzinnej poziom hałasu nie powinien przekraczać 50 dB(A) w ciągu dnia. W nocy dopuszczalny poziom hałasu jest nieco niższy i wynosi 40 dB(A).

Czy macie sąsiadów, których urządzenia przydomowe głośno pracują?