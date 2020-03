Nasi starsi czytelnicy zapewne pamiętają kartę 3Dfx Voodoo (a niektórzy być może nawet mieli ją w swoich maszynkach). Model ten zadebiutował w 1996 roku i na ówczesne czasy był prawdziwą rewolucją. Na pokładzie znalazł się układ graficzny Voodoo Graphics i 4 MB pamięci wideo (bywały też wersje z 2 i 8 MB VRAM). Najważniejsza była jednak akceleracja 3D (de facto był to właśnie akcelerator 3D, bo do wyświetlania grafiki konieczna byłą jeszcze „zwykła” karta graficzna).

Pierwsze Voodoo może nie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, jak kolejne modele, ale na pewno miało ogromny wpływ na upowszechnienie się grafiki 3D. Model ten bez wątpienia zalicza się on do najbardziej rewolucyjnych kart graficznych w historii.

Podobnego zdania jest użytkownik Bhaal_Spawn, który na platformie LEGO Ideas zaproponował wydanie zestawu z kartą Voodoo.

"From the weirdo who brought you the LEGO Sound Blaster..."



My LEGO 3dfx Voodoo card is now live on LEGO Ideas!



10k supporters & it will be considered for manufacture! You never know. #DosGaming & #Retrogaming fans, please share & vote on the site! https://t.co/uo1X8CvXIr pic.twitter.com/2Ocap3wGZJ