Coraz większymi krokami zbliża się premiera kart graficznych Intel Arc, które mają tchnąć powiew świeżości na rynku komputerów i laptopów. W jednym z benchmarków pojawiły się wpisy potwierdzające jedną z mobilnych wersji akceleratora.

Karty graficzne Intel Arc mają stanowić konkurencję dla modeli Nvidia GeForce i AMD Radeon. Spodziewamy się kilku modeli z różnych segmentów wydajnościowych, które zaoferują wsparcie dla DirectX 12 Ultimate i autorskiej technologii skalowania Intel XeSS.

Podczas targów CES 2022 producent potwierdził, że pierwsze układy mają pojawić się jeszcze w tym kwartale. Wygląda na to, że przygotowania do premiery idą pełną parą, bo w sieci pojawiają się przecieki ujawniające informacje o sprzęcie.

Karta graficzna Intel Arc A370M odnaleziona w benchmarku

W benchmarku BAPCo CrossMark pojawiły się wpisy, które ujawniają osiągi laptopa z procesorem Intel Core i7-12800H, 16 GB pamięci DDR5-4800 i kartą graficzną Intel Arc A370M. Najprawdopodobniej jest to referencyjna platforma producenta (świadczy o tym podpis Intel Corporation AlderLake-P DDR5 RVP – skrót RVP można rozwinąć jako Reference Validation Platform).



W planach producenta jest kilka mobilnych kart graficznych Intel Arc

Warto tutaj zwrócić uwagę na kartę graficzną. Intel Arc A370M to model generacji Arc Alchemist, którego oznaczenie niedawno potwierdzono sterownikach graficznych producenta - nie znamy jego specyfikacji, ale najpewniej jest to jeden ze słabszych przedstawicieli nowej serii (najprawdopodobniej to słabsza wersja, która bazuje na rdzeniu DG2 ze 128 jednostkami wykonawczymi i oferuje 4 GB pamięci GDDR6 64-bit).

CrossMark głównie służy do testowania wydajności procesora, więc wpis w bazie benchmarka niestety nie zdradza osiągów karty graficznej (dla przykładu bardzo podobne wyniki uzyskuje laptop z procesorem Core i7-12700H i kartą GeForce RTX 3060).

Nie są to pierwsze informacje ujawniające nową kartę graficzną Intela. Wcześniej pisaliśmy o przeciekach związanych z desktopowymi modelami Intel Arc A380 oraz topową konstrukcją wyposażoną w układ DG2 z 512 jednostkami EU.

Źródło: BAPCo, Twitter @ 9550pro