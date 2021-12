Premiera kart graficznych Intela zbliża się coraz większymi krokami, a my poznajemy kolejne informacje na temat nadchodzących układów. Ostatnio producent przypadkowo wyjawił nazwy planowanych modeli dla komputerów i laptopów.

Mowa o kartach graficznych Intel Arc, które znajdą zastosowanie w komputerach i laptopach do grania – teoretycznie mają one być odpowiedzią na modele Nvidia GeForce i AMD Radeon. Czy tak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się po premierze.

Pierwsze informacje wyglądają całkiem obiecująco. Podczas zapowiedzi modeli Alchemist (na bazie pierwszej generacji architektury Xe HPG), producent chwalił się wsparciem dla DirectX 12 Ultimate oraz autorską technologią skalowania obrazu Intel XeSS.

Intel ujawnił oznaczenia kart graficznych

Premiera nowych kart graficznych została zaplanowana na pierwszy kwartał przyszłego roku, ale w najnowszych sterownikach graficznych już pojawiły się wpisy ujawniające oznaczenia nowych kart:

IntelArc A380 Graphics Family

Intel Arc A350 Graphics Family

Intel Arc A370M Graphics Family

Intel Arc A350M Graphics Family

Można podejrzewać, że modele Intel Arc A380 i A350 to karty dla komputerów stacjonarnych (niedawno pojawiły się przecieki, że Arc A380 ma oferować wydajność zbliżoną do GeForce GTX 1650 SUPER), natomiast Intel Arc A370M i A350M to układy dla gamingowych laptopów. Wygląda więc na to, że mówimy o konstrukcjach z niższego segmentu wydajnościowego (czyżby lepsze modele miały pojawić się w późniejszym terminie?).

Specyfikacja kart graficznych Intela ciągle jest owiana mgłą tajemnicy, ale więcej szczegółów powinniśmy poznać 4 stycznia 2022 roku na konferencji Intela przed targami CES 2022. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać.

