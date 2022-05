Jesteśmy po premierze nowych kart graficznych AMD Radeon – wśród nich pojawił się Radeon RX 6650 XT, czyli propozycja dla osób składających niedrogi komputer do gier. Jakie modele są dostępne w sprzedaży?

Co oferuje Radeon RX 6650 XT?

Radeon RX 6650 XT to właściwie odświeżony Radeon RX 6600 XT (którego zastępuje na rynku). Karta oferuje bardzo podobną specyfikację – poniżej znajdziecie porównanie danych technicznych obydwóch kart oraz trochę słabszego modelu Radeon RX 6600.

Model Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6650 XT Układ graficzny Navi 23 XL (RDNA 2) Navi 23 XT (RDNA 2) Navi 23 KXL (RDNA 2) Jednostki cieniujące 1792 2048 2048 Jednostki Ray Accelerators 28 32 32 Taktowanie rdzenia 2044/2491 MHz 2359/2589 MHz 2410/2635 MHz Pamięć Infinity Cache 32 MB 32 MB 32 MB Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 16 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 224 256 280 GB/s TBP (zasilanie) 132 W (8-pin) 160 W (8-pin) 180 W (8-pin) Cena $329 $379 $399

Na pokładzie znalazł się ten sam układ graficzny z taką samą liczbą jednostek i tyle samo pamięci wideo. Różnica sprowadza się do wyższych taktowań i zwiększonego limitu mocy, dzięki czemu nowy model powinien zaoferować lepsze osiągi.

Wydajność Radeon RX 6650 XT

Radeon RX 6650 XT to przedstawiciel średniego segmentu, który nada się do grania w rozdzielczości 1080p. Na jakie osiągi możemy liczyć?

Producent chwali się, że Radeon RX 6650 XT oferuje lepsze osiągi od konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060 - karta ma być wyraźnie lepsza w rozdzielczości 1080p na maksymalnych ustawieniach (zarówno w trybie standardowym, jak i z aktywnymi technologiami skalowania obrazu Radeon Super Resolution/Nvidia Image Scaling).



Radeon RX 6650 XT - wydajność w Cyberpunk 2077 z Ray Tracingiem (źródło: TechPowerUP)



Radeon RX 6650 XT - wydajność w DOOM Eternal z Ray Tracingiem (źródło: TechPowerUP)



Radeon RX 6650 XT - wydajność w F1 2021 z Ray Tracingiem (źródło: TechPowerUP)

Testy w sieci pokazują, że przy standardowych ustawieniach Radeon RX 6650 XT jest o kilka procent wydajniejszy od Radeona RX 6600 XT i kilkanaście procent od GeForce RTX 3060. W tytułach korzystających z Ray Tracingu o kilka procent na prowadzenie wysuwa się GeForce RTX 3060.

Ceny kart Radeon RX 6650 XT

Radeon RX 6650 XT został wyceniony na 399 dolarów, co u nas obecnie przekłada się na jakieś 2400 – 2900 złotych, czyli jakieś 200 – 300 złotych więcej niż Radeon RX 6600 XT (który ostatnio mocno tanieje). W podobnych cenach można dostać konkurencyjnego GeForce'a GTX 3060.

W sprzedaży są dostępne ulepszone konstrukcje partnerskich producentów. Dominują tutaj modele wyposażone w autorskie chłodzenia z dwoma wentylatorami, aczkolwiek niektórzy projektanci przygotowali bardziej rozbudowane konstrukcje z trzema śmigiełkami. Nie brakuje też fabrycznie podkręconych wersji, które oferują lepsze osiągi w grach.

ASRock Radeon RX 6650 XT Challenger D OC powinien zaliczać się do najtańszych wersji Radeona RX 6650 XT. Karta wykorzystuje nieduże chłodzenie z dwoma wentylatorami - całość schowano pod efektowną obudową z tworzywa, a na rewersie laminatu zainstalowano metalową płytkę backplate. Zastosowane chłodzenie oferuje pasywny tryb działania, więc w spoczynku pozostaje całkowicie niesłyszalne. Wersja Challenger D OC pracuje z lekko podniesionymi zegarami rdzenia – Game Clock to 2447 MHz, a Boost 2669 MHz.

ASRock Radeon RX 6650 XT Phantom Gaming D OC to propozycja dla wymagających. Uwagę zwraca duże, półpasywne chłodzenie Phantom Gaming 3X z trzema wentylatorami, które zainstalowano na masywnym radiatorze. Całość przyozdobiono podświetleniem Polychrome Sync RGB. Dodatkowo zainstalowano metalową płytkę usztywniającą laminat (tzw. backplate). Karta została podkręcona do 2523/2694 MHz, więc powinna oferować lepsze osiągi.

ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC ma zaliczać się do tańszych modeli. Producent zastosował autorskie chłodzenie z masywnym radiatorem i dwoma wentylatorami (oferują one pasywny tryb działania). Całość schowano pod plastikową obudową z lekkim podświetleniem RGB LED, a na odwrocie zamontowano backplate. Wersja OC wyróżnia się lekko podkręconym układem graficznym - 2447/2669 MHz w trybie Gaming i 2467/2689 MHz w trybie OC.

ASUS ROG Strix Radeon RX 6650 XT OC ma zainteresować bardziej wymagających użytkowników. Karta wykorzystuje przeprojektowaną płytkę drukowaną oraz większe, 3-slotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami (też oferują one pasywny tryb działania). Nie bez znaczenia jest też ciekawa stylistyka – producent postawił na efektowną obudowę z podświetleniem LED i metalową osłoną rewersu laminatu. ROG Strix OC to jedna z najwydajniejszych wersji Radeona – taktowanie rdzenia podniesiono do 2523/2694 MHz w trybie Gaming i 2543/2694 MHz w trybie OC.

Gigabyte Radeon RX 6650 XT Eagle zainteresuje osoby dysponujące mniejszym budżetem. Karta wykorzystuje spore, autorskie chłodzenie WindForce 3X z trzema wentylatorami – środkowy obraca się w przeciwną stronę, co ma przekładać się na lepsze możliwości odprowadzania ciepła. Dodatkowo producent zastosował pasywny tryb działania, więc w spoczynku karta jest całkowicie niesłyszalna. Nie znajdziemy tutaj żadnego podświetlenia LED. Wersja Eagle pracuje z domyślnymi taktowaniami (tj. 2410/2635 MHz).

W ofercie producenta znajdziemy też model Gigabyte Radeon RX 6650 XT Gaming OC, który pracuje z lekko podniesionymi zegarami układu graficznego (2523/2694 MHz). Też zastosowano tutaj chłodzenie WindForce 3X z trzema wentylatorami (i pasywnym trybem działania), ale konstrukcja jest nieco większa i ciekawiej wygląda. Na obudowie znalazło się podświetlane logo producenta, a z tyłu zamontowano metalową płytkę backplate.

MSI Radeon RX 6650 XT Mech OC to tańsza propozycja producenta. Karta wykorzystuje nieduże chłodzenie z dwoma wentylatorami Torx Fan 3.0 (technologia Zero Frozr odpowiada za pasywny tryb działania w spoczynku, więc chłodzenie pozostaje wtedy całkowicie niesłyszalne). Na odwrocie laminatu zamontowano płytkę backplate z tworzywa. Wersja OC została podkręcona, ale nie powinniśmy oczekiwać dużego przyspieszenia - taktowanie rdzenia wynosi 2447/2669 MHz.

Druga propozycja producenta to model MSI Radeon RX 6650 XT Gaming X, który zalicza się do ciekawszych (i droższych) konstrukcji. Uwagę zwraca autorskie chłodzenie Twin Frozr 8 z dwoma wentylatorami Torx Fan 4.0 (też oferują one pasywny tryb działania Zero Frozr). Całość schowano pod efektowną obudową z podświetleniem Mystic Light RGB, a na rewersie zamontowano metalową płytkę backplate. Model Gaming X został też mocniej przyspieszony – taktowanie rdzenia zwiększono do 2523/2694 MHz.

PowerColor Radeon RX 6650 XT Fighter to budżetowa propozycja, która przede wszystkim ma być tania. Nie znajdziemy tutaj wymyślnego chłodzenia (a tym bardziej LED-ów) - konstrukcja obejmuje aluminiowy radiator i dwa wentylatory. Nie zapomniano jednak o pasywnym trybie działania, więc karta w spoczynku jest niesłyszalna. Taktowania pozostały na standardowym poziomie, więc PowerColor Fighter jest jedną ze słabszych wersji Radeona RX 6650 XT.

Dużo ciekawiej prezentuje się model PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound – karta jest dostępna w wersji standardowej (czarnej), Hellhound Spectral White (białej) i Hellhound Sakura (biało-różowej). Producent zastosował spore, półpasywne chłodzenie z dwoma dużymi, podświetlanymi wentylatorami. Na odwrocie laminatu zamontowano metalową płytkę backplate. Karta oferuje dwa profile BIOS – cichy z domyślnymi zegarami 2410/2635 MHz i podkręcony z taktowaniem podniesionym do 2486 MHz/2689 MHz.

Na koniec topowa propozycja producenta – PowerColor Radeon RX 6650 XT RedDevil. Karta bazuje na przeprojektowanej płytce drukowanej z mocną sekcją zasilania, a do tego oferuje potężne, 3-slotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami z pasywnym trybem działania. Nie zapomniano też o podświetleniu RGB LED. PowerColor Red Devil to jedna z najwydajniejszych wersji Radeona RX 6650 XT, bo taktowanie rdzenia w standardowym trybie wynosi 2447/2669 MHz, zaś w trybie OC zwiększono je do 2523/2694 MHz.

Sapphire Radeon RX 6650 XT Pulse powinien być jednym z tańszych modeli w swojej klasie. Karta wykorzystuje autorskie chłodzenie Dual-X, które wyposażono w masywny radiator i dwa wentylatory, a na odwrocie zamontowano metalowy backplate. Warto przy tym zaznaczyć, że mówimy o całkiem kompaktowej konstrukcji, bo całość ma 24 cm długości. Taktowania pozostały jednak na standardowym poziomie, więc Sapphire Pulse to też jedna ze słabszych wersji.

Dużo ciekawiej wygląda model Sapphire Radeon RX 6650 XT Nitro+. Karta wyróżnia się ciekawszym designem (uwagę zwraca podświetlenie ARGB LED), a do tego wykorzystuje lepsze chłodzenie Dual-X – znajdziemy tutaj masywny radiator i dwa duże wentylatory (można je łatwo wyjąć i oczyścić). Na rewersie laminatu zamontowano płytkę backplate. Model Nitro+ zapewnia też lepsze osiągi, bo układ graficzny podkręcono do 2523/2594 MHz.

XFX Radeon RX 6650 XT Speedster SWFT 210 to podstawowa propozycja producenta, która została wyposażona w autorskie chłodzenie z dwoma 100-milimetrowymi wentylatorami (w spoczynku pracuje ono pasywnie). Całość schowano pod efektowną obudową, a na rewersie zainstalowano osłonę (tzw. backplate). Trzeba przyznać, że XFX Speedster SWFT 210 wygląda znakomicie. Taktowania rdzenia pozostały niezmienione (tj. 2410/2635 MHz), więc karta oferuje standardową wydajność.

XFX Radeon RX 6650 XT Speedster QICK 308 to większa konstrukcja, gdzie zastosowano autorskie 2,5-slotowe chłodzenie z trzema wentylatorami o średnicy 80 mm (także z pasywnym trybem działania). Chłodzenie utrzymano w podobnej stylistyce. Nie zapomniano też o metalowej płytce backplate. Taktowanie GPU zostało podniesione do 2486/2689 MHz. Ciekawostką jest dodatkowy BIOS (na wypadek nieudanego flashowania podstawowej kości).

XFX Radeon RX 6650 XT Speedster MERC 308 jest topową propozycją producenta. Też zastosowano tutaj 2,5-slotowe półpasywne chłodzenie, ale już z trzema wentylatorami o średnicy 90 mm. Karta wyróżnia się efektowną obudową z podświetlanym logo, a na rewersie laminatu zainstalowano metalową osłonę backplate. Taktowanie rdzenia zwiększono do 2525/2694 MHz. Podobnie jak w modelu QICK 308 zastosowano podwójny BIOS.

Źródło: ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, XFX