Nie regulujcie monitorów, to nie Prima aprilis! Konsola KFC nabiera kształtów – właśnie poznaliśmy szczegóły dotyczące KFConsole.

Pamiętacie zapowiedź KFConsole? Humorystyczny filmik miał być żartem ze zbliżających się konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Wygląda na to, że producent rzeczywiście nas nabrał, bo sprzęt staje się coraz bardziej realny.

KFConsole – znamy szczegóły na temat konsoli KFC

KFConsole to właściwie komputer, który został zamknięty w miniaturowej obudowie w kształcie wiaderka ze skrzydełkami – skrzynka bazuje na modelu Cooler Master NC100, ale konstrukcja została zmodyfikowana przez szwedzkiego moddera o pseudonimie Timpelay.

Projekt powstał we współpracy z firmami Intel, ASUS, Cooler Master i Seagate. Producent zastosował konstrukcję opartą o komputerek Intel NUC 9 Extreme, ale doposażył go o kartę graficzną ASUS GeForce RTX 2070 MINI i dysk Seagate BarraCuda SSD 1TB – tak konfiguracja podobno zapewnia odpowiednią wydajność, by pograć w nowoczesne gry. Sprzęt zapewnia wsparcie dla VR, ray tracingu i pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K przy 240 kl./s.

To jednak nie wszystko, bo w niewielkiej obudowie znalazła się jeszcze specjalna komora na skrzydełka z kurczaka (podobno to opatentowane rozwiązanie, które ma zapobiegać stygnięciu przekąski podczas rozgrywki).

Czy KFConsole rzeczywiście pojawi się na rynku?

Pierwsze informacje o KFConsole były traktowane jako żart z zapowiedzi PlayStation 5 i Xbox Series X. Ujawnione szczegóły mogą wskazywać, że projekt nie jest żartem i rzeczywiście zostanie wydany (chociaż podchodzimy do niego z ograniczonym zaufaniem, bo np. termin rzekomej premiery minął w listopadzie). Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, nie wiadomo jak będzie wyglądała jego dostępność i cena.

Źródło: Cooler Master, Twitter @ KFC Gaming

