PlayStation 5, Xbox Series X lub Nintendo Switch do wyboru dla każdego pracowania. Taki sposób na motywowanie do pracy wymyślił zarząd Riot Games. Co najlepsze, nie jedyny.

PlayStation 5 i Xbox Series X w ramach premii w Riot Games

Riot Games to studio kojarzone przez graczy przede wszystkim z racji dobrze znanego League of Legends. Tytuł ten cały czas jest zresztą rozwijany, a jednocześnie trwają pracę nad nowymi, chociażby Ruined King: A League of Legends Story. Jak w trudnych czasach nakłonić pracowników do efektywniejszej pracy? Zarząd Riot Games przychylił się do tezy, że najlepszą metodą są premie.

Co jednak tutaj najbardziej interesujące, wśród rozdawanych gratisów znajdą się konsole nowej generacji. Każdy z pełnoetatowych pracowników Riot Games będzie mógł wybrać pomiędzy PlayStation 5, Xbox Series X lub Nintendo Switch, a preferowany sprzęt zostanie mu wręczony do końca przyszłego roku. Poza tym zespół może liczyć na jednorazową premię w wysokości 10% zarobków z dodatkowymi 2,5% za każdy rok pracy od 2017 roku. Z kwestii niematerialnych, pracownicy mają cieszyć się też większą elastycznością pracy. Wszystko, przynajmniej wedle założeń, ma na celu złagodzenie wszelkich przejawów kryzysu i zapewnienie pracownikom relaksu w czasie gdy stres osiąga wysokie poziomy, czego wbrew pozorom przy pracach nad grami nie brakuje.

PlayStation 5 to obecnie towar deficytowy

Czy Riot Games wybrało dobre sposoby na motywację pracowników? Zapewne ocenicie po sobie, czy takie gratisy dałyby Wam pozytywnego kopa. Kto wie, czy najbardziej kusząca nie jest z tego wszystkiego konsola PlayStation 5. Zapewnienia o dostarczeniu jej do końca przyszłego roku wcale nie muszą wynikać z opieszałości w kierownictwie wspomnianej ekipy.

Aktualnie jest to towar deficytowy, niemal niedostępny w sprzedaży. Pojawiają się niekiedy małe dostawy, ale wszystko wyprzedawane jest na pniu. Nie ma większych szans na to, aby sytuacja zmieniła się w najbliższych tygodniach. Początek roku powinien przynieść nowe partie dostaw, ale trudno przypuszczać, że wystarczą do zaspokojenia wszystkich chętnych.

