Premiery nowych konsol zbliżają się coraz większymi krokami - Microsoft pod koniec roku wyda Xbox Series X, natomiast Sony odpowie nowym PlayStation 5. Okazuje się, że wojna między producentami to dobra okazja, by wypromować swoją markę. Nawet jeżeli nie ma ona wiele wspólnego z gamingiem.

Dobrym tego przykładem jest firma KFC, która wypromowała markę KFC Gaming. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie zapowiedź konsoli – zaraz po prezentacji PlayStation 5, firma opublikowała humorystyczną zapowiedź... KFConsole.

The future of gaming is here.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1