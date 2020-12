Wygląda na to, że Sony kończy produkcję konsoli PlayStation 4 Pro. Dostępne zapasy magazynowe już się wyczerpują, a nowych dostaw nie widać.

PlayStation 4 Pro znika z oficjalnego sklepu Sony

Temat dostępności konsol nowej generacji jest obecnie jednym z ważniejszych pośród graczy. O ile w przypadku Xbox Series X i Xbox Series S wygląda to dość dobrze, o tyle w przypadku PlayStation 5 można mówić o ogromnych brakach. Co pewien czas w sklepach pojawiają się niewielkie pule dostępnych egzemplarzy i zawsze kończy się identycznym scenariuszem - wojną na serwerach i wyprzedaniem wszystkiego w nie więcej niż kilkadziesiąt sekund.

Gdyby ktoś miał w planach sięgnięcie po najwydajniejszą konsolę Sony poprzedniej generacji, wypada się pośpieszyć. W oficjalnym sklepie producenta przy PlayStation 4 Pro pojawił się zapis nie tylko o braku dostępnych egzemplarzy, ale również o braku planów dotyczących zmiany takiego stanu rzeczy.

W naszych sklepach też coraz trudniej kupić PlayStation 4 Pro

Wszystko wskazuje na to, że PlayStation 4 Pro jako produkt premium został zastąpiony przez PlayStation 5, co wydaje się rozsądne z biznesowego punktu widzenia. Niektórzy doszukują się tu odniesień do koronawirusa, który mocno wpłynął na produkcję elektroniki i sugerują, że to po prostu próba rzucenia wszystkich sił na nowe konsole.

Branżowi informatorzy twierdzą, że Sony będzie obecnie prowadzić sprzedaż trzech konsol - PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition oraz PlayStation 4 w wariancie Slim. Ten ostatni wciąż jest dostępny w większości naszych sklepów, zakup PlayStation 4 Pro to już powoli kłopot, wygląda na to, że u niektórych sprzedawców pozostały tylko ostatnie sztuki.

Trudno twierdzić, że to sprawa dotkliwa dla milionów graczy. Zapewne są tacy, którzy biorą pod uwagę PlayStation 4 Pro, ale zdecydowanie więcej tych, którzy spoglądają na modele PlayStation 5. Wspomniane problemy z dostępnością nieco ułatwiły odpowiedź na pytanie, czy warto już teraz sprzedawać PS4? Mało kto będzie chciał przecież pozostawać bez sprzętu do grania.

Sony zadeklarowało, że gier na poprzednią generację nie zabraknie jeszcze przez dłuższy czas. Przykład Cyberpunk 2077, chociaż drastyczny, pokazuje jednak, że coraz bardziej będzie doskwierać im niedobór mocy. Waszym zdaniem, zakup konsoli poprzedniej generacji ma sens?

Źródło: playstation

