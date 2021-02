Najprawdopodobniej latem na PlayStation 5 trafi aktualizacja, która przyniesie przynajmniej dwie bardzo ważne zmiany. Dzięki nim konsola ma być lepsza i tym razem nie są to określenia używane na wyrost.

Dodatkowy dysk SSD do PlayStation 5 wkrótce się przyda

Sony nie robiło tajemnicy z tego, iż najnowsza konsola będzie pozwalała na obsługę dodatkowych dysków M.2 SSD, ale nie na premierę, a w późniejszym, nieokreślonym terminie. Wedle ustaleń redakcji Bloomberg został on już wstępnie sprecyzowany. Jeśli przekazuje trafne informacje, to użytkownicy powinni spodziewać się aktualizacji latem tego roku. Przedstawiciele Sony póki co tego nie potwierdzają.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pracujemy nad włączeniem rozszerzenia pamięci masowej M.2 SSD dla PlayStation 5. Dokładny termin nie został ogłoszony, szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie.”

Czy to potrzeba funkcjonalność? Odpowiedzi mogą być różne, aczkolwiek z faktami trudno dyskutować. Wbudowany dysk ma w omawianej konsoli pojemność 825 GB. Sporo, ale nie wszystko jest dostępne dla graczy, co zresztą potwierdzaliśmy podczas naszych testów PlayStation 5 - można liczyć tu na 667,2 GB dostępnej przestrzeni. Z uwagi na systematycznie i zauważalnie rosnące rozmiary gier nie robi to wielkiego wrażenia.

PlayStation 5 wejdzie na wyższe obroty, niemal dosłownie

To nie wszystko. Wedle tego samego źródła (i tych samych informatorów) omawiana aktualizacja wprowadzi również inną zmianę. Odblokuje wyższe prędkości wentylatorów, co będzie miało zapobiegać ewentualnemu przegrzewaniu się konsoli. I to korekta na plus, bo zbyt wysoka temperatura nie niesie za sobą niczego dobrego. Można jednak zastanawiać się, jak przełoży się to na poziom generowanego hałasu.

Chociaż cały czas bardzo trudno kupić PlayStation 5, zapewne niektórym się to udało. Jak oceniacie ilość dostępnej przestrzeni na gry? Jest wystarczająca?

Źródło: bloomberg

