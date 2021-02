Sympatycy serii Final Fantasy nie mogą narzekać na brak nowości, jakie w najbliższej przyszłości chce zaserwować im Square Enix. Tym bardziej, że wciąż ich przybywa.

Final Fantasy VII The First Soldier zaoferuje zmagania battle royale

W oczekiwaniu między innymi na Final Fantasy XVI pojawiły się dwie kolejne zapowiedzi, tym razem takie, które powinny zainteresować osoby lubiące granie na smartfonach czy tabletach. Mowa bowiem o tytułach, które powstają właśnie z myślą o urządzeniach mobilnych.

Więcej emocji budzi Final Fantasy VII The First Soldier, ponieważ w tym przypadku mowa o grze stawiającej na wieloosobowe zmagania w formule battle royale. Czy uda się nawiązać rywalizację np. z PUBG Mobile czy również dopiero co zapowiedzianym PUBG: New State?

Póki co możemy jedynie rzucić okiem na pierwszy materiał wideo ukazujący krótkie fragmenty rozgrywki. Premiera Final Fantasy VII The First Soldier odbędzie się jeszcze w tym roku, na platformach Google Android oraz Apple iOS.

Później zadebiutuje Final Fantasy VII Ever Crisis

Preferujący zabawę w pojedynkę również mogą wyglądać czegoś nowego. Final Fantasy VII Ever Crisis ma dzielić się na rozdziały i „obejmować całą oś czasu Final Fantasy VII, w tym wydarzenia z oryginalnej gry”.

Także Final Fantasy VII Ever Crisis trafi na urządzenia z Google Android oraz Apple iOS. Premiera odbędzie się jednak dopiero w 2022 roku. Będzie to darmowa gra z opcjonalnymi mikropłatnościami (podobnie jak Final Fantasy VII The First Soldier).

