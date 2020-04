Gracze czekający na The Last of Us: Part 2 już od kilku miesięcy systematycznie otrzymują niezbyt przyjemne informacje. W ostatnich dniach sytuacja znów się powtórzyła, a wszystko jest na tyle niepokojące, że obecnie data premiery gry pozostaje zagadką.

Kiedy premiera The Last of Us: Part 2? Nawet twórcy tego nie wiedzą

Nie dalej jak trzy dni temu pisaliśmy o kolejnym już opóźnieniu premiery The Last of Us: Part 2. Tym razem nie podano jednak nowej daty i to najbardziej niepokoi część graczy. Neil Druckmann (główny reżyser gry) tłumaczył w ostatnim wywiadzie, iż rozumie zniecierpliwienie, a jednocześnie dodał, że obecnie nikt nie jest w stanie wskazać dokładnego terminu. Podtrzymywane jest stanowisko, iż cała sprawa została podyktowana sytuacją związaną z koronawirusem i obawami, że nie wszyscy zainteresowani mogliby otrzymać grę w tym samym czasie.

„Jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja. W tej chwili po prostu reagujemy na to wszystko. [...] To wielka gra, na którą czekają ludzie w każdym kraju, a my chcemy się upewnić, że jesteśmy wobec nich uczciwi. Jeśli dostarczymy grę do niewielkiej części odbiorców, co z pozostałymi? Patrzymy na wiele różnych opcji. Jaki jest najlepszy sposób, aby jak najszybciej dostarczyć grę do wszystkich naszych fanów? Zajmie trochę czasu, aby pewne rzeczy się zmieniły, aby dowiedzieć się, a także zobaczyć, gdzie jest świat, bo pewne rzeczy zmieniają się z dnia na dzień.”

The Last of Us: Part 2 bez wersji demo

Zdecydowanie jaśniejsza jest już kwestia wersji demo. Niestety jaśniejsza nie oznacza w tym przypadku bardziej optymistyczna. Można już porzucić pytania o to, kiedy można będzie sprawdzić fragment The Last of Us: Part 2 przed premierą.

Twórcy nie przewidzieli takiej opcji. Neil Druckmann potwierdził, że The Last of Us: Part 2 nie otrzyma wersji demo. Jak tłumaczy, zespół nie chce tracić czasu i woli skupić wszystkie siły na jak najlepszym dopracowaniu finalnej wersji. Bo przypomnijmy, że ta nie została jeszcze ukończona.

Nowy gameplay z The Last of Us: Part 2 w sieci

Na koniec zostawiamy krótki materiał wideo, który wylądował ostatnio w sieci. Nie można mówić tu o najlepszej jakości, ale nie jest to materiał udostępniony oficjalnie przez twórców. Możliwe, że pochodzi z niedawnego zamkniętego pokazu dla dziennikarzy. Najbardziej nielubiący jakichkolwiek spoilerów nie dostaną wprawdzie zawału, ale mimo tego wypada zaakcentować, że te jednak się tu pojawiają.

Źródło: wccftech, @ReallyMilkkyWay, IG Infinity Games

Warto zobaczyć również: