Kiedy zwiastun GTA 6? Będzie to będzie

Nadal nie wiemy, kiedy dokładnie pojawi się zwiastun GTA VI. Internauci prześcigają się w rozmaitych teoriach. Informacji jest tyle, że część graczy zaczyna przyjmować oziębłą postawę w myśl filozofii “będzie to będzie”.

Poznaliśmy konkretną datę zwiastuna GTA VI? Nie

Czy poznaliśmy konkretną datę zwiastuna GTA VI? Nie, ponieważ w momencie pisania tych słów najnowszą informacją od Rockstar Games jest komunikat na temat rabatów w GTA Online z okazji Black Friday 2023. Dzień jeszcze młody, więc nie można wykluczyć, że w późniejszych godzinach deweloper taki komunikat opublikuje albo zrobi to w weekend.

W sieci nie brakuje rozmaitych teorii na temat daty oficjalnej prezentacji nowego GTA. Problem z szeroko zakrojonym “wróżeniem” jest taki, że prędzej czy później ktoś trafi z poprawną datą, co wynika z czystego prawdopodobieństwa.

Początek grudnia będzie kluczowy

Fakty są takie, że w grę wchodzi “początek grudnia”. Można więc przezornie i bardzo bezpiecznie założyć, że do 15 grudnia Rockstar Games pokaże nowe GTA. Istotną informacją jest wzmianka, że oficjalna prezentacja gry ma być sposobem na celebrację ćwierćwiecza działalności Rockstar Games.

Kiedy wobec tego Rockstar Games powstało? Wyszukiwarki internetowe podpowiadają, że tak, faktycznie jest to grudzień 1998 r., ale problematyczne jest ustalenie konkretnego dnia. Użytkownik Reddita star67haha4, po przeprowadzeniu drobnego śledztwa, wspomina o dacie 1 grudnia 1998 r. Czy wobec tego 1 grudnia 2023 r. zobaczymy zwiastun? Może tak, może nie.

O GTA 6 tak naprawdę nic nie wiemy, ale “gracze są zachwyceni”

O GTA 6 praktycznie nic nie wiemy. Ba, wrodzona pedantyczność nakazuje mi przypomnieć, że Rockstar Games poinformował, iż w grudniu zaprezentuje “nowe GTA” (komunikat nie zawiera “szóstki” rzymskiej ani arabskiej). Każdy podświadomie czuje, że chodzi o szóstą pełnoprawną odsłonę legendarnego cyklu. Bo niby co innego może pokazać deweloper? Istnieje też teoria o remasterze GTA 4. Niemniej aktualnie jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na przecieki.

Trzeba na nie uważać, ponieważ nie jest tajemnicą, że wielu mniejszych internetowych twórców chce wbić swój harpun w wieloryba gamingu, jakim jest GTA 6 i w ten sposób wypłynąć na szerokie wody. Gdybyśmy bezkrytycznie podchodzili do każdej informacji o GTA 6, to mielibyśmy dość ciekawe spojrzenie na grę, o której w zasadzie nic nie wiemy. Poniżej zabawna hiperbola.

GTA 6 będzie jak Tzar: Ciężar Korony. Gracze na to czekali

GTA 6 to nadchodząca gra komputerowa, a Tzar: Ciężar Korony to też gra komputerowa. Podobieństwo jest uderzające, analogia jest oczywista. Gracze czekali na ten moment. GTA 6 będzie za 800 zł. Gracze są zachwyceni.

Widziałem już porównania GTA 6 do The Last of Us, Wiedźmina 4. W zasadzie GTA 6 można porównać z dowolną grą, a punkt zaczepienia znajdzie się zawsze, jak pokazuje przykład z legendarnym RTS.

Ktoś w końcu trafi z datą premiery GTA 6

Ktoś prędzej czy później trafi z datą prezentacji GTA 6 (o ile zdąży, bo grudzień tuż za rogiem!), a w przyszłości ktoś prędzej czy później trafi z datą premiery GTA 6. I prawdopodobnie będzie to Jason Schreier, który jest aktualnie najbardziej wiarygodnym źródłem zakulisowych informacji o GTA 6.

Ktoś prędzej czy później trafi nawet z tematem “GTA 6 i lista broni w grze. Czy tak wygląda?”. Rozłóżmy ten tytuł na atomy: w serii GTA występuje broń - to nie jest tajemnica. W mojej prywatnej ocenie w GTA 6 będzie dostępny nóż, pistolet Colt i karabin M4. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że trafiłem. A nie potrzebowałem do tego żadnych przecieków! Czysta magia i dziennikarski talent w jednym, bo jak inaczej to wytłumaczyć?