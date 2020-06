Podobał wam się serial Kierunek: Noc? 2. sezon nadciąga, abyśmy mogli poznać dalsze losy pasażerów lotu BE Airways 21, uciekających przed śmiercią, jakie niesie ze sobą słoneczne światło.

Netflix potwierdził, że Kierunek: Noc doczeka się drugiego sezonu po tym, jak pierwsza część spotkała się z ciepłym przyjęciem. Ten miks dramatu i thrillera w konwencji science fiction przedstawia opowieść o pasażerach i załodze samolotu, będącego ostatnim schronieniem przed zagładą, jakie niesie ze sobą Słońce – to z jakichś powodów zabija wszystko, co oświetli. Twórcą kontynuacji pozostanie Jason George.

Zobacz zapowiedź 2. sezonu serialu Kierunek: Noc:

Kierunek: Noc to serial z polskimi akcentami

Jedną z głównych ról w serialu gra Ksawery Szlenkier, a do tego w jednym odcinku mogliśmy też zobaczyć Martynę Peszko i Borysa Szyca. Na drugi sezon zaprasza nas właśnie ten ostatni, co może sugerować, że historia jego bohatera zostanie rozbudowana w nadchodzących epizodach. To jednak wciąż nie wszystkie polskie akcenty w tej produkcji. Przede wszystkim przedstawiona w niej opowieść bazuje na książce Jacka Dukaja pod tytułem Starość aksolotla. Autor, wraz z Tomaszem Bagińskim, znajduje się również wśród producentów wykonawczych.

A zatem to, co jest pewne, to że drugi sezon serialu Kierunek: Noc nadleci na Netflix. Niestety jeszcze jest zbyt wcześnie, by powiedzieć, kiedy się tego doczekamy. A tak właściwie, to czy w ogóle czekacie? Czekamy na wasze komentarze.

Źródło: Netflix Polska

Czytaj dalej o serialach: