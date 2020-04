Co to jest Netflix?

Z pewnością jednym z najlepszych serwisów VOD jest amerykański Netflix. Ich popularność nie wzięła się znikąd - konkurują one nie tylko z coraz mniej popularnymi płytami DVD/Blu-ray ale i z repertuarem kin.

Netflix to jedna z najpopularniejszych usług streamujących treści wideo - zarówno filmy, programy, jak i seriale. Za dostęp do zasobów Netfliksa płaci się miesięczny abonament, w zamian otrzymujemy treści całkowicie pozbawione reklam. Z najnowszymi zasobami tego serwisu VOD (Video On Demand czyli wideo na życzenie) można zapoznać się w naszym materiale: co nowego na Netflix?

Wszystko co musisz wiedzieć o Netflix

Netflix oferuje filmy, seriale, kreskówki, czy programy dokumentalne lub historyczne. Netflix znany jest z tego, że produkuje również własne treści (oznaczone jako Netflix Originals) i to nie tylko seriale takie jak Wiedźmin, ale i filmy pełnometrażowe, jak choćby Irlandczyk Martina Scorsese.

Ze względu na sytuację prawną i ograniczenia licencyjne, nie wszyscy widzowie na świecie mają dostęp do wszystkich treści - w najlepszej sytuacji (dostęp do największej bazy filmów) mają oczywiście mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.

Ile kosztuje Netflix?

Pierwszy miesiąc korzystania z Netflixa jest darmowy, ale wymaga rejestracji, podania swoich danych w tym dotyczących płatności. Plany abonamentowe zaczynają się o 34 złotych i zależą od tego w jakiej jakości wykupimy dostęp.

Plan podstawowy - możliwość oglądania na jednym urządzeniu w jakości SD (34 złote miesięcznie)

- możliwość oglądania na jednym urządzeniu w jakości SD (34 złote miesięcznie) Plan Standard (HD) - możliwość oglądania na dwóch urządzeniach w jakości Full HD (43 złote miesięcznie)

- możliwość oglądania na dwóch urządzeniach w jakości Full HD (43 złote miesięcznie) Plan Premium (Ultra HD) - możliwość oglądania na czterech urządzeniach w jakości Ultra HD (52 złote miesięcznie)

Czy Netflix jest po polsku?

Generalnie tak, aktualnie trudno znaleźć treści, które nie miałyby przynajmniej polskich napisów, wiele z materiałów posiada polskiego lektora lub dubbing.

Czy istnieje możliwość pobrania filmu i obejrzenia go później bez dostępu do internetu?

W lwiej większości przypadków - tak. Zdarzają się wyjątki, ale są one rzadkie.

Netflix, a wymagana szybkość łącza

Zalecenia Netflixa co do szybkości internetu są następujące:

0,5 Mb/s — minimalna wymagana szybkość połączenia

1,5 Mb/s — zalecana szybkość połączenia

3,0 Mb/s — zalecana szybkość połączenia dla jakości SD

5,0 Mb/s — zalecana szybkość połączenia dla jakości HD

25 Mb/s — zalecana szybkość połączenia dla jakości Ultra HD

Szybkość działania swojego internetu możesz sprawdzić choćby za pomocą Speed Testu. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule Jak szybki internet do Netflixa, Youtube i innych filmów z internetu.

Warto pamiętać, że pomimo tego, że Netflix udostępnia treści nawet w rozdzielczości 4K UHD, to aktualnie (ze względu na sytuację z koronawirusem) jakość przesyłania filmów w Europie została ograniczona, by zbytnio nie obciążać sieci internetowej.

Skąd wzieła się popularność serwisów VOD?

Łatwość dostępu do treści - wystarczy mieć urządzenie z dostępem do internetu (np. smartfon)

W jednym abonamencie możesz mieć dostęp na kilku urządzeniach (np. TV, konsola, komputer czy smartfon) - przy okazji zobaczcie jaki telewizor najlepiej sprawdzi się do Netflixa

Nawet jeśli nie mamy smart TV można do niego dokupić np. urządzenie Google Chromecast i streamować ze smartfona na telewizor

Odtwarzamy film czy serial o dowolnej godzinie i nie jesteśmy ograniczeni ramówką telewizji, czy też kina

W wielu przypadkach po premierze serialu, mamy dostęp od razu do wszystkich odcinków danego sezonu

Niektóre serwisy VOD (jak Netflix) usunęły reklamy

Posiadamy coraz większe telewizory i lepsze nagłośnienie, które konkurują z salami kinowymi (dodajmy do tego często bardzo wysoką cenę biletów). W domowym zaciszu coraz częściej można też spotkać projektory.

Inne popularne serwisy VOD w Polsce to IPLA, Player, HBO GO, czy NC+ GO. Coraz częściej mówi się, że nowa platforma Disney+ wyląduje w Polsce już latem. Da nam to dostęp między innymi do filmów ze świata Gwiezdnych Wojen, czy serialu The Mandalorian.

