Amazon zaprezentował Kindle (2022) – nową wersję swojego podstawowego modelu. Wygląda na to, że na swojej półce cenowej będzie właściwie bezkonkurencyjny.

Nowy Kindle (2022) zyskał na rozdzielczości, stracił na wadze

Tak jak poprzedni model, tak i nowy Kindle (2022) jest wyposażony w 6-calowy wyświetlacz typu E Ink. Znacząco jednak wzrosła jego rozdzielczość – zagęszczenie pikseli to teraz solidne 300 ppi, więc ostrość powinna być pierwszorzędna. Do tego producent dorzuca technologię optymalizacji fontów.

Powłoka panelu jest antyrefleksyjna, więc nawet w pełnym słońcu nie powinno być problemu z komfortowym czytaniem. W razie czego można też skorzystać z (regulowanego) doświetlenia ekranu, które przyda się także w nocy – podobnie jak specjalny tryb ciemny.

Nowy Kindle (11. generacji) jest smuklejszy i lżejszy od swojego poprzednika – Amazon nazywa go swoim najbardziej kompaktowym modelem. Pozytywnie na jego mobilność wpływa także wydłużony czas pracy, który teraz przy typowym użytkowaniu sięga nie czterech, a sześciu tygodni. Obsługa szybszego ładowania pozwala zaś przygotować urządzenie do wyjazdu w czasie krótszym niż dwie godziny, a zatem dwa razy szybciej.

Dwa razy większa jest też pojemność czytnika: 16 GB pamięci to gwarancja tego, że możesz mieć ze sobą tysiące książek. Niezmiennie urządzenie radzi sobie z większością popularnych formatów e-booków: od AZW/AZW3, przez MOBI, EPUB i PDF, po TXT i DOCX. Sprawę ułatwia również unowocześniony moduł Wi-Fi, pozwalający teraz także na pracę w paśmie 5 GHz.

Ponadto w trosce o klimat i naturę Amazon zadbał o to, by 90% magnezu i 75% tworzyw sztucznych wykorzystanych do produkcji czytnika pochodziło z recyklingu. Opakowanie natomiast wykonano w 100% z materiałów recyklingowanych lub pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i jest też w 100% zdatne do recyklingu.

Kindle 11 vs Kindle 10 – porównanie generacji Poniżej możesz zobaczyć pełne porównanie najważniejszych danych technicznych – wyraźnie widać, że Kindle (2022) to duży krok naprzód względem „dziesiątki”. Kindle 11 Kindle 10 Ekran: antyrefleksyjny E Ink antyrefleksyjny E Ink Przekątna: 6 cali 6 cali Rozdzielczość: 300 ppi 167 ppi Doświetlenie: tak, regulowane tak, regulowane Pamięć: 16 GB 8 GB Czas pracy: do 6 tygodni do 4 tygodni Czas ładowania: mniej niż 2 godz. około 4 godz. Wi-Fi: tak, 2,4/5 GHz tak, 2,4 GHz Wymiary: 157,8 x 108,6 x 8 mm 160 x 113 x 8,7 mm Waga: 158 g 174 g Cena: 509,99 zł 399,99 zł

Ile kosztuje Kindle (2022)?

Jak widzisz, technologiczne usprawnienia pociągnęły za sobą wyższą cenę. Kindle (2022) kosztuje 509,99 zł, którą wciąż zdecydowanie można nazwać atrakcyjną, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę specyfikację. Na tej półce jego głównymi rywalami są inkBOOK Calypso Plus oraz Pocketbook Touch Lux 5 – oba jednak oferują niższą rozdzielczość.

Oficjalna premiera czytnika Kindle 11. generacji została zaplanowana na 12 października bieżącego roku, ale jeśli już wiesz, że chcesz go mieć, możesz złożyć zamówienie przedpremierowe na Amazon.pl.

Źródło: Amazon